Lokomotivě přitom před utkáním patřila čtvrtá příčka, na jaře ještě neprohrála. Cetkovice, které do druhé části sezony vstupovaly ze dvanácté pozice, jí však povolily jediný gól, který padl v závěru druhé půle. „Druhý poločas už byl vyrovnanější, nikam už jsme se nehnali. Spíš jsme utkání chtěli kontrolovat,“ pokračoval ofenzivní hráč.

Celek z Blanenska tak na jaře válí. K podzimním deseti bodům už přidal dalších šest, padl jen na hřišti drnovického lídra tabulky.

Cetkovice profitují především z výborné formy svých útočných hráčů. Sychra i Tomáš Přikryl se proti Lokomotivě prosadili dvakrát, dohromady mají na svém kontě už sedmnáct branek. Přikryl zatím v aktuální sezoně o jednu trefu zaostává. „Funguje to takhle už delší dobu, že oba dáváme hodně gólů. Nijak se ale nešpičkujeme, není to o tom, kdo jich bude mít víc. Důležité hlavně je, abychom brankami dále pomáhali týmu,“ podotkl Sychra.

Ten navíc varuje následující cetkovické soupeře, že by se ještě mohl zlepšit. „Zatím se ještě necítím v ideální formě, mohlo by to být určitě lepší. Snažím se ale týmu přinést co nejvíc gólů, abychom na tom byli co nejlépe,“ vylíčil.

A i díky jeho příspěvku Cetkovice v nováčkovské sezoně letí vzhůru. Najednou jsou už desáté s šestibodovým náskokem na poslední Rudici. „Možná se trochu zlepšil přístup hráčů, i když by mohl být ještě lepší. Hlavně nás ale na podzim trápilo to, že jsme nedokázali dotáhnout zápasy do vítězného konce. Byly tam často remízy nebo prohry o gól, kdy jsme soupeřům branky darovali. Nyní jsme si vědomi toho, že jsme se ocitli na spodku tabulky a více se soustředíme,“ nastínil Sychra.

Bodovat chce nováček i nadále. V neděli jej čeká okresní derby, na svém trávníku přivítá v půl páté odpoledne kunštátské béčko, které po posledním kole předskočilo Lokomotivu na čtvrté pozici. „Doufám, že budeme pokračovat ve kvalitních výkonech a ideálně hned přidáme další tři body. Čeká nás nyní měsíc, ve kterém máme hodně hratelné soupeře, takže chceme získat co nejvíc bodů,“ burcoval hráč, který už si vyzkoušel i angažmá v Ráječku.

Právě do vyšších soutěží by se Sychra v budoucí fotbalové kariéře ještě rád podíval. „Určitě bych si ještě nějakou vyšší soutěž chtěl zahrát, ale uvidíme, co bude. Nemám to nastavené tak, že bych v Cetkovicích chtěl třeba končit, líbí se mi tady. Nějaké nabídce bych se ale nebránil,“ dodal.