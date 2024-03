Hned na úvod jara se fanoušci rozhodně nenudili. Viděli dva obraty, sedm gólů i tři penalty. „Na našem malém hřišti se nedá hrát úplně perfektní fotbal, takže to bylo hodně o protiútocích. Myslím, že jsme měli menší převahu, ale šancí tam bylo na obou stranách hodně. Rozhodčí nařídil tři penalty, některé byly teda přísnější, ale písknout se asi daly všechny. Značí to, že to bylo hodně soubojové utkání,“ rekapituluje Loukota.

Jeho svěřenci otevřeli skóre už v desáté minutě, kdy se z pokutového kopu trefil Filip Dokoupil. Křenovice ale ještě do přestávky odpověděly dvěma góly, a do kabin tak šly s náskokem. Úvod druhého poločasu ale opět vyšel lépe domácím.

Nejprve svou druhou brankou vyrovnal Dokoupil, v 54. minutě pak z penalty skóre obrátil Tomáš Sychra. I hosté však kopali pokutový kop, ze kterého upravili na 3:3 v 73. minutě. Utkání už tak spělo k remíze, ale Cetkovice si schovaly rozhodnutí až do úplného závěru. „Jak jsme zatím nenasbírali moc bodů, tak jsme hlavně chtěli nastartovat jaro výhrou. Šlo vidět, že zvítězit chtěly oba týmy, hrálo se o důležité tři body, takže to bylo hodně nervózní. Naštěstí jsme to dotáhli do vítězného konce,“ těší cetkovického stratéga.

Celku z Blanenska vyšly změny v závěru zápasu. V 83. minutě provedl dvojité střídání, na hřiště přišel i Radek Najer. A právě on v devadesáté minutě rozhodl. „Byla to velká euforie. Radek už má svůj věk a ani nechtěl na ten zápas jít. Naštěstí ale dorazil, poslali jsme ho tam v závěru a dal vítězný gól, což bylo úplně super,“ usmíval se Loukota.

Jeho svěřenci tak utekli Rudici na rozdíl tří bodů, naopak ztrácí už jen dva body na svého nedělního soupeře, který je desátý. „Fakt jsme chtěli vyhrát, protože nás nyní čekají utkání s Drnovicemi a Horními Heršpicemi. V obou případech hrajeme venku, to budou hodně těžké zápasy. Chtěli jsme tedy využít naše malé hřiště, odbojovat to a jsme rádi, že se nám to podařilo,“ poznamenává stratég.

Na hřišti drnovického lídra tabulky se Cetkovice představí v neděli dopoledne. Favorit bude jasný, na podzim ale vzájemný souboj skončil remízou 3:3. „Bylo by krásné Drnovice znovu obrat. Podzimní utkání ale hodně ovlivnilo naše menší hřiště. Vedli jsme 2:0 a od té doby jsme víc bránili, soupeř nakonec jen srovnal. Na velkém drnovickém trávníku to bude asi hodně těžké, budeme se ale snažit,“ slibuje Loukota.

Nováček i v těžkých utkáních hodlá těžit ze zimní přípravy, ve které se utkal i s týmy z vyšší soutěže. „Zimní příprava byla dobrá, ale ještě mohla být i lepší. Občas jsme trochu měli problém se sejít, ale měli jsme k dispozici umělou trávu v Boskovicích, čehož jsme hodně využívali. Odehráli jsme těžké přípravné zápasy s Rájcem-Jestřebí nebo Vilémovicemi, prohráli jsme, ale alespoň jsme si vyzkoušeli některé věci. Nyní jsme hned ukázali, co jsme v zimě natrénovali,“ doplňuje trenér.