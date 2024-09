V první půli se Horák trefil jednou, když srovnával na 1:1. Jeho druhý gól, který byl nakonec i vítězný, jej však i pořádně bolel. „První dvě branky jsem vstřelil po standardních situacích. Nejprve jsem po rohovém kopu na přední tyči líznul balon do brány, gól na 3:2 padl po přímém kopu z půlky. Centrovaný míč letěl za obranu, hlavičkoval jsem chvíli před tím, než přiletěl gólman a docela mi kolenem naložil na záda,“ popsal ofenzivní hráč.

Parádní gól Jana Horáka, kterým dovršil hattrick při utkání s Lelekovicemi. Cetkovický útočník se nakonec při výhře 7:2 trefil čtyřikrát. | Video: SK Cetkovice

Dva góly mu však nestačily. V poslední čtvrthodině stihl přidat ještě další dva, přičemž především ten, kterým dovršil hattrick, stál za to. „Byla to asi jedna z nejhezčích tref, co se mi kdy povedla. Po rohu náš hráč hlavičkoval do břevna, balon se odrazil mezi malé vápno a penaltu a polonůžkami jsem jej zavěsil na zadní tyč. Poslední gól jsem pak dal z protiútoku. Dostal jsem míč na penaltu a gólmana jsem prostřelil mezi nohy,“ pokračoval Horák.

Díky jeho trefám tak Cetkovice dlouho vyrovnané utkání v závěrečné půlhodině jasně převrátily na svou stranu. „Už když jsme jeli do Lelekovic, tak jsme věděli, že to bude velmi těžký a hlavně soubojový zápas. Dostali jsme první gól, ale naštěstí jsme do poločasu stav otočili. Šance byly na obou stranách, soupeř po změně stran srovnal z penalty, ale my jsme přidali třetí gól, který nás trochu uklidnil. Zlomovým momentem pak bylo, že domácí neproměnili svůj druhý pokutový kop, ze kterého mohli vyrovnat,“ rekapituloval čtyřgólový střelec.

Celek z Blanenska tak vyhrál tři zápasy z úvodních pěti, třetí příčka dokresluje jeho velké letní zlepšení. „Popravdě ani nevím, čím to je. Možná tím, že jsem konečně dostal příležitost v útoku,“ usmíval se Horák.

Cetkovice baví diváky nejen výhrami, ale i divokými výsledky. Po pěti utkáních mají bláznivé skóre 19:21, ke kterému přispěly výhry 5:3 v Křenovicích, 4:1 nad Babicemi nad Svitavou a 7:2 v Lelekovicích, ale i mimořádný debakl 1:13, který celek z Blanenska schytal na hřišti lídra tabulky z Moravských Knínic.

„Každý zápas se snažíme hrát ofenzivně. Skóre je docela divoké, ale aspoň se diváci mají na co dívat. Myslím, že radši uvidí výsledek 3:2 než 0:0,“ podotkl útočník.

Ten si v minulosti vyzkoušel angažmá v Ráječku a Boskovicích, první fotbalové kroky však dělal v Cetkovicích, kam se vždy vrátil. „Chvíli jsem byl v žácích v Boskovicích a pak už v mužích přibližně dva a půl roku v Ráječku. Tam jsem měl asi největší ambice. Poté jsem se vrátil zpět do Cetkovic a fotbal už beru spíš jako zálibu,“ doplnil.