Po dvou postupech v řadě nakoukli poprvé v historii klubu do I. B třídy a na podzim se v její A skupině rvali o každý bod. Fotbalisté Cetkovic jich nakonec s bilancí dvou vítězství, čtyř remíz a sedmi porážek vybojovali deset a coby nováček soutěže přezimují na dvanácté příčce, ze které se na jaře pokusí odrazit do klidného středu tabulky. „Umístění není ideální, ale věříme, že to ve druhé polovině sezony bude lepší. Trošku jsme doplatili na úzký kádr i nezkušenost. Přece jen jsme za dva roky postoupili o dvě soutěže výš, kluci potřebovali čas na adaptaci,“ říká asistent trenéra Petr Horák.

Fotbalisté Cetkovic v nováčkovské sezoně přezimují v I. B třídě na dvanáctém místě. | Foto: SK Cetkovice

Ten se v létě posunul z pozice hlavního kouče právě do role asistenta nového lodivoda Davida Loukoty. „Šlo o plánovanou změnu. Vedl jsem kluky prakticky od přípravky a ještě před druhým postupem jsem věděl, že jako hlavní trenér pokračovat nechci. Neprošel jsem žádným velkým klubem a měl jsem pocit, že už hráčům nemám co předat. S Davidem se společně radíme, ale zásadní věci nechávám na něm. Vždycky je lepší, když má hlavní slovo jeden člověk a ostatní mu do toho moc nekecají,“ popisuje s úsměvem Horák.

Zatímco v předchozích dvou sezonách byli hráči Cetkovic zvyklí sbírat jedno vítězství za druhým, v aktuálním ročníku si na tříbodový zisk museli počkat dlouhých devět utkání. Do té doby posbírali čtyři remízy a stejný počet porážek, přičemž hned ve třech případech padli rozdílem jediné branky. „Po psychické stránce to bylo náročné. Odehráli jsme spoustu vyrovnaných duelů a po každém z nich jsme cítili, že už se to musí zlomit. Soupeři se nás ptali, jak můžeme být v tabulce tak dole. Že to naší hře neodpovídá. Čekání na tři body bylo opravdu dlouhé,“ přibližuje.

Zvykat si jeho svěřenci museli také na menší gólové příděly do sítě soupeřů. „Kluci byli zvyklí dávat hodně branek. V předchozích dvou sezonách jsme jich nastříleli přes sto. Teď to není tak snadné. Obránci v I. B třídě jsou zkušení, většinou jde o urostlé chlapy, přes které není jednoduché projít. Když jsme v okresním přeboru nějakou šanci neproměnili, přišla další. Tady jich je mnohem méně a soupeři ty své naopak o dost víc proměňují,“ vysvětluje.

V útoku se mohl opět spoléhat na osvědčené duo Tomáš Sychra – Tomáš Přikryl, které na podzim nasázelo 12 ze 21 přesných zásahů svého týmu. „S jejich výkony jsme spokojení. Jen je škoda, že nemohli nastoupit do všech utkání, ať už kvůli zraněním nebo pracovním povinnostem. V některých zápasech jsme neměli k dispozici ani jednoho z nich a na hřišti to šlo znát,“ uvědomuje si.

Právě četné absence nováčka A skupiny I. B třídy v první polovině sezony potrápily. „Velkou část zápasů jsme neodehráli v plné sestavě. Měli jsme hodně zraněných a nemocných. Utkání, do kterých jsme nastoupili v lepší sestavě, jsme odehráli výborně. Bohužel jich moc nebylo,“ posteskne si.

Poohlédne se momentálně dvanáctý tým soutěže v zimě po posilách? „Chceme kádr rozšířit, ale je to složité. Nejsme blízko velkého města, takže je pro nás mnohem náročnější přivádět nové hráče. Mančafty blízko Brna mají v týmu kluky, kteří prošli Zbrojovkou nebo Líšní a dojíždí. My hrajeme prakticky s odchovanci. Je pro nás mnohem těžší přilákat nové tváře, ale pracujeme na tom,“ říká.

V současné chvíli už mají hráči volno. Trenéři jim po skončení podzimní části naordinovali striktní odpočinek. „V předchozích letech si kluci chodili po skončení zápasového programu zakopat, ale teď jsem jim řekl, ať opravdu regenerují. Ať se věnují rodinám a odpočívají. Nezdá se to, ale sezona je dlouhá. A při užším kádru je to znát o to víc,“ má jasno Horák.

Znovu se Cetkovičtí vrátí k tréninku ve druhé polovině ledna. „Chceme se dobře připravit na jaro a věřím, že když chytneme jeho začátek, nebudeme mít se záchranou problém. První půlku sezony jsme si zvykali na vyšší soutěž a tu druhou chceme využít k posunu směrem ke klidnému středu tabulky,“ dodává.