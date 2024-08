Zatímco na podzim vybojovali hráči Cetkovic deset bodů, na jaře jich díky šesti výhrám a dvěma remízám urvali jednou tolik. „Na podzim nám v několika zápasech scházelo štěstí, které se k nám na jaře přiklonilo. Třeba utkání proti Křenovicím jsme rozhodli až v poslední minutě, proti rezervě Svratky zase čtyři minuty před koncem,“ vzpomíná.

Právě vítězství 4:3 proti Křenovicím v úvodním jarním kole bylo podle něj jedno z klíčových. „Když jsme na podzim první zápas proti Křenovicím prohráli, nedělali jsme si z toho těžkou hlavu. Pak pro nás ale bylo hodně náročné čekat na vítězství. O to víc, že jsme v předchozích sezonách nebyli na porážky zvyklí. Vybojované tři body v úvodu jara nám psychicky hodně pomohly,“ má jasno.

To se projevilo hned o dva týdny později, kdy si Cetkovice vyšláply 5:1 na Horní Heršpice, které tou dobou okupovaly čtvrtou příčku. „Před utkáním nám odpadlo hodně hráčů, takže jsme do Heršpic odjížděli se slepenou sestavou. Přesto jsme v úvodních čtyřiceti minutách nastříleli pět branek a pak už soupeře k ničemu nepustili,“ pochvaluje si.

Kromě Horních Heršpic si nováček soutěže v jarní části poradil i s dalšími celky z elitní pětky. Doma porazil třetí Tuřany i čtvrtou rezervu brněnské Svratky. „Zápasy proti těžkým soupeřům nám seděly mnohem víc než proti týmům ze spodní části tabulky. Využili jsme v nich naši sílu na malém hřišti. Vybojovali jsme míče a vrhli se do útoku. Vyhovuje nám, když chce soupeř hrát fotbal a ne utkání jen nějak odkopat,“ přibližuje.

I díky domácím výhrám proti týmům ze špice soutěže udrželi Cetkovičtí jarní neporazitelnost na vlastním hřišti. „Myšlenka na to, že jaro doma zvládneme bez porážky, nás hnala kupředu. Nakonec to opravdu vyšlo. Přispělo k tomu i naše specifické malé hřiště, které jsme využili v náš prospěch,“ vysvětluje.

Co dalšího přispělo ke zlepšeným výkonům celku z Blanenska ve druhé polovině sezony? „Důležitou roli sehrálo to, že jsme se začali pravidelně scházet. Na podzim jsme bojovali s absencemi. Kluci byli nemocní, zranění nebo měli pracovní povinnosti. Na jaře se to zlepšilo. A k tomu jsme si víc a víc zvykali na úroveň I. B třídy,“ zamýšlí se kouč, který v roli gólmana sám zasáhl do třech jarních duelů.

Již tradičně se navíc loňský vítěz okresního přeboru mohl opřít o útočnou dvojici Tomáš Sychra – Tomáš Přikryl, která se dohromady postarala o 28 branek. „Je radost mít takové hráče v týmu. Kdykoliv jim pošleme míč dopředu, poradí si s ním. I když to v uplynulé sezoně měli daleko těžší než v okresu,“ vyzdvihuje kanonýry týmu.

Novou sezonu zahájí celek z Blanenska stejně jako v uplynulém ročníku na hřišti Křenovic. Loukota už u toho ale nebude. „Odcházím za prací do Prahy, takže si dám od trénování na chvíli pauzu. Do budoucna bych se k němu rád vrátil, teď to ale bude skrz práci časově náročnější. Mužstvo opět přebere Petr Horák,“ jmenuje zkušeného lodivoda, který tým dovedl až do I. B třídy a před startem uplynulé sezony se přesunul na pozici asistenta trenéra.

Cetkovicím bude mladý kouč i nadále držet pěsti. „Kluci už trénují, takže věřím, že na sezonu budou výborně připravení. Loni jsme si jako prioritu stanovili záchranu. Když se letos bude tým pohybovat kolem klidného středu tabulky, bude to super,“ dodává.