Jeho cílem bylo probojovat se co nejvýš. To se sice Dixiemu Svobodovi nesplnilo, přesto…

„Nechtěli jsme samozřejmě nic podcenit, ale zároveň jsme šli do utkání s tím, že si ho chceme užít a bavit se ním, přesně jak nám řekl trenér. V týdnu před zápasem jsme neměli trénink a vyplatilo se to, byli jsme čerství, odpočatí a natěšení na balon, který jsme soupeři nechtěli moc půjčovat,“ vylíčil Dokoupil.

Ten nejprve ve dvanácté minutě skóre vyrovnal, následně devět minut před koncem první půle poslal domácí do vedení. „Góly vznikly z jednoduchých situací, dostal jsem balon a hned jsem pálil přímo na bránu,“ popsal.

Po změně stran pak Cetkovice díky podařené desetiminutovce dokonaly skalp předního týmu tabulky. Dvakrát se trefil Sychra, do střelecké listiny se zapsal i Jan Horák. „Nebral bych to jako odpověď na předchozí zápas. Tam se nám moc nedařilo, ale hodili jsme to za hlavu, a chystali se na domácí utkání s Tuřany, jako kdyby to byl začátek sezony. Před svými příznivci jsme na jaře ještě neprohráli, tak jsme to jen potvrdili podařeným výsledkem,“ shrnul Dokoupil.

Pro něj šlo o sedmý a osmý gól v aktuální sezoně, Cetkovice tak mají hned tři hráče v elitní dvacítce střelců nejnižší krajské soutěže. „Určitě hrajeme rádi ofenzivně a otevřeně, nejsme žádný fanklub defenzivního fotbalu. Myslím si ale, že podobné to mají všechny týmy v soutěži,“ podotkl bývalý hráč Boskovic.

Cetkovický dres obléká Dokoupil už přes deset let, zažil tak i nedávné dva postupy. Atmosféru ohledně fotbalového dění v celku z Blanenska si pochvaluje. „Určitě jsem měl dřív i vyšší ambice, ale ty už jsou dávno pryč. Teď se soustředím plně na Cetkovice, kde jsem nadmíru spokojený. Nikdy bych neměnil, kluci jsou skvělí,“ popsal.

V kabině už navíc může panovat dobrá nálada. Cetkovice se odpoutaly od posledních míst i sestupových starostí. Aktuálně jsou desátí s desetibodovým náskokem na poslední Čebín. „Cetkovice jsou prostě srdcová záležitost. Jak parta v kabině, tak i mimo ni je skvělá, jsme jedna velká rodina, která se vídá i mimo fotbalové aktivity,“ doplnil Dokoupil.