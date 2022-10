O výsledku razantně napověděla už první dvacetiminutovka. Boskovice totiž do utkání vlétly a po osmnáct minutách vedly už o tři branky. „Dali jsme v rozmezí desáté a dvacáté minuty tři pěkné góly. Pro nás to bylo dobré, pro Líšeň to byla pořádná sprcha. Musím říct, že Líšeň v určitých fázích utkání měla míč častěji ve své moci, ale dostala se vždy jen po naše vápno. Dá se říct, že byli bez šance,“ popsal Havlíček.