První venkovní body v sezoně jsou pro celek z Blanenska velmi podstatné, i díky nim totiž v nováčkovské sezoně stále drží devátou pozici. „Byla to velká úleva, na podzim se nám venku nedařilo. Jsme proto rádi, že jsme hned na úvod jara udělali čtyři body na hřištích soupeřů, navíc s týmy, kterou jsou pod námi, čímž jsme se celkem posunuli a na spodek máme už trochu náskok. Musíme ale pokračovat dál,“ tuší Gromský.

Krajský přebor nabídne šlágr. Boskovice hodlají prohloubit domácí křeč Kuřimi

K udržení pozice v klidném středu tabulky potřebuje Rudice dál bodovat, na poslední příčku má totiž stále jen osmibodový náskok. „Myslím si, že můžeme být trochu klidnější, ale soutěž je hrozně vyrovnaná, každý může prohrát s každým. Nesmíme usnout na vavřínech, je třeba z úvodu nahrát co nejvíc bodů a pak už můžeme být v klidu,“ podotýká zkušený obránce.

Ten z mužstva cítil správné nalazení na jaro už v přípravném období. „Tréninková morálka se zvedla a máme natrénováno. Odehráli jsme i dobré přípravné zápasy s celky z vyšších soutěží, tým to nabudilo,“ těší Gromského.

V sobotu na Rudici čeká jarní domácí premiéra, ve které od čtyř hodin odpoledne vyzve brněnskou Lokomotivu. „Těšíme se, protože doma už jsme dlouho nehráli, i teď na úvod jsme měli dva zápasy venku. Doufáme, že vyjde počasí a snad přijde i co nejvíc lidí,“ věří bývalý hráč Jedovnic nebo Blanska.

Šest bodů a Ráječku se dýchá líp. Těší se na lídra a dál hodlá stoupat tabulkou

Proti třetímu celku tabulky nečeká nováčka lehká práce. Rudice však do utkání může jít nabuzená i s ohledem na podzimní domácí bilanci, kdy na vlastním stadionu nasbírala druhý nejvyšší počet bodů. „Každý zápas je jiný. Budeme do toho chtít dát maximum a vyhrát, uvidíme, jak to dopadne,“ hlásí Gromský.

Na podzim rudický mladý celek trápila slabá produktivita, chyběl střelec s větším počtem přesných zásahů. Jen Čebín zatím v soutěži zapsal méně gólů. „V zimě jsme na produktivitě pracovali, v prvním zápase se to projevilo, dali jsme hned dva góly. V druhém utkání už se nám to ale nepovedlo zopakovat,“ dodává.