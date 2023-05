Pětadvacetiletý kanonýr nemohl vilémovické angažmá začít lépe, na jaře mu stačily jen čtyři minuty, aby poprvé rozvlnil síť soupeřů. Ve druhém soutěžním utkání pak hned přidal další přesnou trefu. „Jsem za to rád. Přeci jen jsem nevěděl, jaké to bude po přestupu do I. A třídy, protože sice jsme s Lipovcem dřív hráli I. B třídu, ale pak jsme spadli do okresu. Byl to markantní skok, hráči jsou úplně jinde než v okresních soutěžích,“ porovnává Sedlák.

Jeho forma graduje především v posledních týdnech. Na začátku května nejprve hattrickem řídil výhru nad Soběšicemi 4:1, v neděli zařídil Vilémovicím bod, když proti Rájci-Jestřebí vyrovnával na 2:2. „Ze začátku jsem byl v očekávání, jak se mi bude dařit, ale teď mi to tam začalo padat, už jsem se i celkem sehrál s klukama z týmu. Našel jsem stabilitu,“ těší snajpra.

Vybojovaný bod na hřišti Rájce-Jestřebí, který je v tabulce pátý, si Vilémovice cení. „Oběma týmům chybělo dost opor, šli jsem do utkání oslabení. Zápas to ale byl dobrý, dali jsme rychlý gól, ale pak nás domácí začali přehrávat a dostali se do vedení. Po hodině hry nastoupil Patrik Siegl a obraz hry se úplně změnil, začali jsme být lepší a soupeře jsme už k ničemu nepustili. Mohli jsme i vyhrát,“ popisuje Sedlák.

Okresní derby tak sice vítěze nepoznalo, nabídlo ale podívanou, která bavila diváky i hráče. „Mám taková utkání rád, hlavně se znám s kluky, kteří za Rájec hrají, byl to jeden z těch zápasů, na které se vyloženě těšíte,“ podotýká ofenzivní hráč.

Výborná forma zimní vilémovické posily se promítá i do statistik, Sedlák už se stihl vměstnat mezi dvacítku nejlepších střelců druhé nejvyšší krajské soutěže. „Jsem rád, že jsem Vilémovicím pomohl utéct ze záchranářských bojů, po podzimu byly předposlední. Teď se nám daří, na jaře jsme jen jednou prohráli, máme dobrou formu,“ líčí.

Ještě na podzim přitom mladý útočník hrál jen okresní přebor, v dresu Lipovce ale zaujal a v zimě se domluvil na přestupu do Vilémovic. „Asi už mě fotbal v Lipovci nebavil tolik jako dřív. Zamyslel jsem se nad tím, proč vlastně fotbal hraju, a došlo mi, že hlavně chci, aby mě to bavilo. Ve Vilémovicích se narodil můj strejda, je to pro mě druhý domov. Zrovna hledaly střelce, tak jsem se domluvili, že to zkusíme,“ rekapituluje Sedlák.

Na vyšší soutěž si kanonýr zvykl velmi rychle a i díky jeho gólovému příspěvku Vilémovice v nováčkovské sezoně poskočily už na osmou příčku. „Rozdíl je především v přístupu, Vilémovice hrají přeci jen vyšší soutěž. V Lipovci jsem byl taky zvyklý na nějaký standard, ale přišlo mi, že to tam začalo upadat,“ dodává.