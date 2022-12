Na podzim nevynechal jediné ze třinácti utkání béčka Ráječka. A až na domácí duel proti Slavkovu u Brna se pokaždé trefil. „V některých zápasech to bylo o štěstí, nejsem žádný Messi. Třeba v prvním kole proti Podolí jsem nastoupil jen na závěrečnou půlhodinu, protože jsem měl horečky a hrál pod prášky. I tak mi to tam ale padlo,“ těší zkušeného útočníka.

Ten má aktuálně na čele tabulky střelců A skupiny I. B třídy náskok osmi branek na druhého Kryštofa Mertu z Medlánek. „Myslím, že tolik gólů jsem dal naposledy ve IV. třídě. Ve vyšší soutěži je to určitě poprvé,“ zamýšlí se.

Co stojí za takovou formou? „Hlavně jsem začal trénovat. Celý život jsem na to kašlal, nechtělo se mi. Byl jsem mladý a hloupý. Teď jsem starší a vnímám to jinak. Taky mi trošku promluvili do duše trenéři. A v neposlední řadě si u fotbalu rád odpočinu. Mám doma dvě děti, tak je to někdy náročné,“ culí se.

Nejvíc gólů zapsal z brejkových situací. „Balon za obranu, rychlá akce, to mám rád,“ přibližuje.

Třikrát se pak trefil z penaltového puntíku. „Trenér mě před sezonou určil na penalty. A taky mě jmenoval kapitánem. Pokud nepočítám jednoho z obránců, který nám sem tam přijde vypomoct, jsem v týmu nejstarší. A taky nezkušenější a nejoblíbenější u trenéra,“ směje se.

V aktuální sezoně už třikrát zkompletoval hattrick, a musel se tak spoluhráčům v kabině náležitě odměnit. „Naštěstí jsem zaplatil jen za jeden, další mi odpustili. Mohl jsem dát ještě o jeden víc, ale schválně jsem dělal blbosti, abych nemusel platit. To mi zase kluci chtěli napálit pokutu za odmítnutí hattricku,“ popisuje pobaveně.

A doplňuje, že dobrá nálada v týmu je základ úspěchu. „Máme výbornou partu. Kluci makají a jde vidět, že je fotbal baví. Na hřišti nechají všechno. Loni, když se nám nedařilo, bylo to náročnější,“ vzpomíná na minulou sezonu, kdy rezerva Ráječka bojovala až do posledního kola o udržení v soutěži.

Momentálně ale celek z Blanenska vládne A skupině I. B třídy s náskokem dvou bodů na druhé Podolí. Jaký je cíl mužstva v jarní části soutěžního ročníku? „Zabojujeme o udržení prvního místa. Postoupit ale většina z nás nechce. Loni jsme hráli o záchranu, letos se nám daří. Když postoupíme, půjde to zase dolů. Radši hrát v I. B třídě nahoře, než se trápit ve vyšší soutěži,“ má jasno.

Na jaře se pokusí ještě rozšířit svůj gólový účet. „Když současných čtyřiadvacet branek zaokrouhlím na čtyřicet, budu rád. Nevím ale, jestli mi forma vydrží. Nejdůležitější je, ať se daří týmu,“ připomíná.

Na podzim naskočil také do pěti zápasů za A tým, ve kterých si připsal dva přesné zásahy. Je ve hře posun do prvního mužstva? „Rád áčku pomůžu, ale na zařazení do něj nelpím. Jsem v béčku spokojený. Naopak mě štve, když mě trenéři povolají a pak do hry stejně nezasáhnu. Nedostanu pořádnou šanci. To můžu odpoledne raději strávit s dětmi. V případě zájmu ale A týmu kdykoliv pomůžu, to je jasné,“ dodává.