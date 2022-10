Důležitý byl především vývoj první půle. Kuřim totiž měla šance jít do vedení, místo toho se z penalty prosadil ráječský Michal Pokorný. „Na začátku jsme přežili velkou tutovku soupeře, kdy po centru byl jeho hráč sám na malém vápně před prázdnou brankou. Naštěstí to před ním skočilo a netrefil. Pak to byl spíš takový boj ve středu pole, chvilkama jsme tlačili my, chvilkama soupeř. Asi bych ale řekl, že víc šancí jsme si vypracovali my,“ zhodnotil lodivod domácích.

Zlomové bylo, že Ráječko vůbec poprvé v sezoně udrželo čisté konto. Povedlo se mu to proti soupeři, který se i přes vysoké postavení v tabulce v ofenzivě spíše trápí, po jedenácti kolech má patnáct vstřelených gólů. „Pevně věřím, že nás to nakopne, protože si kluci vyzkoušeli, že když k utkání přistoupí, jak mají, tak se dá hrát s kýmkoliv. Jsme sice pořád předposlední, ale myslím si, že tam rozhodně nepatříme a máme být na úplně jiných příčkách,“ podotkl Huška.

VLÁDLY OBRANY

Jestliže utkání mezi Ráječkem a Kuřimí bylo duelem dvou celků se špatnou aktuální formou, byl zápas Moravské Slavie Brno proti Kunštátu pravým opakem. Utkal se totiž pátý nejlepší útok proti druhému a konečný výsledek byl… 0:0. „Byl to zápas dvou poločasů. Bod z hřiště Moravské Slavie ale určitě s pokorou bereme,“ popsal trenér Kunštátu Vladan Horák.

Kromě dobré útočné bilance mají oba celky i nejmenší počet obdržených branek. V sobotu to jen potvrdily. „Nějak víc se na obranu nezaměřujeme, ale vyplývá to dlouhodobě z postu brankáře, kde nastupuje kapitán Ivo Loukota. Skvěle řídí obranu a dodává jí klid, navíc má spoustu vynikajících zákroků,“ ocenil Horák.

Osmdesát diváků sledovalo zajímavou bitvu, ve které oba týmy měly své šance převrátit utkání na svou stranu. Nakonec však vládly defenzivy. „V první půli měla navrch Morenda, na druhou stranu si nevybavuju její nějakou velkou šanci. Domácím se pak zranili dva hráči, což jim zkomplikovalo situaci a my byli v druhém poločase lepší. Měli jsme tři vyložené příležitosti, kdybychom je proměnili, tak jsme odvezli tři body,“ litoval kouč hostů.

Toho může těšit alespoň prodloužení úctyhodné defenzivní bilance, Kunštát totiž už téměř 450 minut neinkasoval, proti Moravské Slavii udržel čtvrté čisté konto v řadě. „Do obranné čtyřky přinesla kompaktnost a kvalitu naše poslední posila Tomáš Prokeš. Strašně si to sedlo, ale není to jen o obranné čtyřce, celkově je defenzivní činnost celého týmu fakt dobrá,“ podotkl Horák.

Po remíze oba týmy zůstávají v popředí. Moravská Slavia má osmnáct bodů, Kunštát ještě o tři více. Jako nováček ztrácí pouhé dva body na čelo. „Bereme to s pokorou, vidíme, že za tím stojí spoustu tvrdé práce už od začátku letní přípravy. Jsme za to strašně rádi, na druhou stranu si myslíme, že jsme věděli, co pro to udělat,“ dodal Horák.