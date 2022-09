Tomu už se naopak může dýchat lépe. Po nepovedeném startu jeho hráči zabrali, porazili Ratíškovice i Ráječko. Stále však v mužstvu nemůže panovat maximální spokojenost. „Se získanými body spokojení jsme, ale s předváděnou hrou pořád ne. Řeknu to ale takhle, ze dvou utkání proti těžkým soupeřům máme šest bodů, takže to je dobré,“ nastínil Havlíček.

Obě výhry Boskovic byly jen o gól, navíc po bojovném výkonu. Což je pozitivní změna po nedávné prohře v Kunštátu. „Když jsme hráli v Kunštátu, tak se dá říct, že tam jsme v zápase nebyli tělem ani duší. Vypadalo to, jako bychom se tam přijeli jen podívat, nebylo tam od nás vůbec nic a taky jsme tam zaslouženě prohráli. Něco jsme si pak ale řekli a je potřeba plnit věci, které děláme na trénincích,“ podotkl boskovický lodivod.

Duel proti Ráječku byl utkáním dvou pasáží, přičemž v každé byl aktivnější jiný tým. „Prvních pětatřicet minut jsme plnili to, co jsme si řekli. Taky jsme měli asi tři šance vstřelit branku, které jsme teda ale vyřešili špatně. Ke konci prvního poločasu nás ale Ráječko zatlačilo, proto jsme to trochu prostřídali, poslal jsem do hry Ondru Paděru, abychom byli víc schopní si dát prostředkem balon. To se ale nepovedlo, domácí nás zatlačili a měli šance,“ popisoval Havlíček.

Jedinou přesnou trefu však v pětasedmdesáté minutě zaznamenal boskovický Miloš Pokorný. Důležité tři body budou chtít svěřenci Havlíčka potvrdit doma proti Bosonohám, které jsou v tabulce až na čtrnácté příčce. „Určitě bychom chtěli vyhrát a potvrdit ta předchozí dvě vítězství. Víme ale, že Bosonohy jsou kvalitní a nikdy to s nimi nebývá jednoduchý zápas,“ tušil stratég.

Naplno bodovat by chtělo i Ráječko. Nečeká jej však nic jednoduchého – venkovní zápas na hřišti Rousínova. „Ráječku přeju, aby se zvedlo. Má dobrého trenéra i hráče, patří určitě výš,“ dodal Havlíček.