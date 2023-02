Ráječko řeší přístup hráčů. Nejsme v situaci, kdy na to můžeme kašlat, říká kouč

Fotbalový podzim se jim hrubě nepovedl, přezimují až na čtrnáctém místě krajského přeboru. Ráječské hráče tak na jaře čeká náročná šichta se záchranou sezony. Jenže do zimní přípravy zdaleka nevstoupili v rozpoložení, ve kterém by pro vzestup chtěli udělat všechno. „Zatím určitě nejsem spokojený, důvodem je přístup kluků k účasti na trénincích i zápasech. Už to ode mě ví osobně, teď se to ještě třeba i dočtou,“ zlobil se ráječský kouč Jiří Huška.

Ráječští fotbalisté na podzim nasbírali patnáct bodů v patnácti utkáních. | Foto: Nikol Škvareninová

Od sestupové pozice dělí jeho svěřence pouhé čtyři body, i proto musí v přípravě přidat. „Apelujeme na hráče, že nejsme v situaci, kdy se můžeme na něco vykašlat. Potřebujeme prostě tvrdě pracovat, abychom z dolní části tabulky utekli co nejdřív,“ tušil Huška. Jeho slova názorně doložil i nedělní přípravný zápas proti vyškovské rezervě. V něm Ráječko po divokém průběhu zvítězilo 7:5. „Měli jsme dobrý začátek, pak jsme trochu polevili. A podobné to bylo i v druhé půli, vedli jsme 7:3. Posledních deset minut jsme ale opět ubrali, přestali se koncentrovat a dostali dva nesmyslné góly,“ hodnotil ráječský lodivod. Protože se krajský přebor opět rozjíždí až v druhé polovině března, může se Ráječko v únoru na nedostatky zaměřit. Zároveň už však hodlá pilovat i herní projev. „Bude zase náročný jako vždy, protože nechci někde zalézt a bránit v bloku. Pro mě je podstatné, že hodlám vyhrávat útokem, ale dostávali jsme i moc branek, takže chci zlepšit i obrannou činnost. Musíme rychleji přepínat směrem dozadu, to nám chybělo, měli jsme pomalé návraty,“ rekapituloval Huška. Florbalisté Blanska září. I přes první porážku dál vládnou tabulce I proto jeho svěřenci na podzim v prvních deseti kolech zvítězili jen jednou, výsledkově se zvedli až v závěrečných duelech. „V absenci důslednosti máme největší rezervu. Celý tým sice útočí, to nám funguje. Ale často jako celý tým nebráníme. A další věc je proměňování šancí, jen v utkání proti Vyškovu jsme měli snad dalších deset samostatných úniků, které jsme neproměnili,“ podotkl stratég. Přes všechnu kritiku však Huška svému týmu nadále pevně věří, i proto nedošlo k žádným rázným přestupovým změnám. „Počítáme s kádrem, který tu je, snažíme se jen přidat pár posil. Není to ale úplně jednoduché, protože není snadné dostat hráče do Blanenska, když v Brně je konkurence sedmi dalších klubů ve stejné soutěži. Plus je tu Kunštát a Boskovice, takže hledáme, bojujeme a snažíme se mužstvo doplnit,“ vylíčil Huška. Ráječko v příštích týdnech čekají i zajímaví protivníci, utká se totiž se dvěma třetiligovými celky – Vrchovinou a Blanskem. Do zápasů plánuje jít v již zredukované sestavě. „Zatím trénuje áčko s béčkem dohromady, takže jsme točili v zápasech všechny kluky. Nyní už ale uděláme nominaci, ve které budeme chtít mít hráče, kteří budou jezdit na utkání krajského přeboru,“ doplnil trenér.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu