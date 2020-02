Třetí zápas zimní přípravy byl pro fotbalisty Ráječka vítězný. Porazili v něm lídra páté slovenské ligy Radimov vysoko 5:2.

VÝHRA V PŘÍPRAVĚ. Fotbalisté Ráječka (v zelenožlutém) porazili slovenský Radimov 5:2. Foto: Tomáš Srnský | Foto: Deník / Redakce

Vítězství nijak nepřeceňuje trenér domácích Martin Maša. „V téhle fázi přípravy výsledky neřeším, bylo to ale lepší než v minulém utkání proti divizní Bystřici nad Pernštejnem, a to i přesto, že do zápasu nepustilo zranění Davida Müllera a Dominika Bokůvku. Zkusili jsme aspoň hráče z dorostu,“ okomentoval výsledek utkání kouč.