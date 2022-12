Podzimní část tak Ráječko zakončilo s pouhými patnácti body. A především s jedenatřiceti obdrženými brankami, z čehož vyplývá průměr víc jak dvou inkasovaných gólů na zápas. „Je to moc, ale je to podobné s loňskou sezonou, tam jsme na podzim dostali snad pětatřicet branek. Ale tím, že jsme mnohem víc gólů dávali, se nám dařilo zápasy uhrávat. Nyní jsme se ale v útoku trápili, a i proto jsme v tabulce takhle dole,“ objasňuje stratég.

Vilémovicím na podzim scházel kanonýr. Střeleckou smůlu prorveme, věří Grégr

Snad jediné pozitivum si svěřenci trenéra Hušky mohou vzít z posledních pěti kol. V nich zvítězili hned třikrát, a získali tak devět z celkových patnácti bodů. Vylepšit ale Ráječko nutně potřebuje bilanci domácích utkání, před vlastními diváky totiž z osmi pokusů vyhrálo jen dvakrát.

Po povedené minulé sezoně ale Huška nad svým týmem neláme hůl. „Mužstvu stále věřím, jelikož minulý ročník to šlo, tak není důvod, aby se to nyní nezlomilo. Určitě ale hledáme posily, teď je otázka, jestli se nám podaří je přivést,“ popisuje.

Případné nové tváře by měly pomoct k jasnému jarnímu cíli – vyhnout se sestupovým bojům, se kterými před sezonou nikdo v klubu nepočítal. „Chceme co nejrychleji utéct ze spodku tabulky. Hned první jarní zápas máme v Ivančicích, tam můžeme odskočit a pak už jen pokračovat,“ plánuje Huška.

Video v krajských soutěžích: Komisi rozhodčích usnadňuje práci, přiznal Podaný

Právě první jarní utkání na hřišti celku z Brněnska velmi napoví. Ivančice jsou totiž v tabulce o dva body za Ráječkem, ambice ale také mají mnohem vyšší. Směrem k důležitému duelu ale ráječský lodivod zimní přestávku upravovat nebude. „Mám to pojaté tak, že nechci přípravu na utkání moc přizpůsobovat soupeři. Hodně mi záleží na tom, jak se prezentujeme my a jakým stylem hrajeme. Takže příprava zůstane stejná, jen je třeba dostat do kluků sebevědomí,“ líčí kouč.

V zimní pauze bude ráječské mužstvo pracovat i na důkladném přístupu, pomoct k tomu mají i zajímavá utkání proti třetiligovým soupeřům. „Přestávka je hrozně dlouhá a jsem rád, že se nám do ní podařilo napasovat i zápasy proti kvalitním celkům. Uzpůsobili jsme plán tomu, co hodláme zlepšit, což je právě soubojovost a nasazení. Volili jsme soupeře, kteří mají tyto vlastnosti, ať už je to Vrchovina nebo Svratka. Věřím, že nám to pomůže,“ dodává bojovně Huška.