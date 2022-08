Ofenzivně laděný tým v minulé sezoně zaznamenal druhý nejvyšší počet vstřelených gólů v soutěži, možná i proto byl útok jediným místem, kam žádná posila nepřišla. Doplnění potřebovaly jiné řady. „Záložník Tadeáš Kosek je přímočarý fotbalista, rychlostní typ, nechybí mu odvaha ani zdravé sebevědomí. Naopak obránce Jakub Tenora je kluk, který nám v kádru přesně chyběl. Vleze do každého souboje, pořád jede jako motorová myš. Tím dokáže strhnout celé mužstvo,“ shrnuje Huška.

Šalé řádí i na Hlinka Gretzky Cupu. Čtyřmi body pomohl deklasovat Německo

Ten si na konci minulé sezony posteskl nad přílišnou personální úzkostí kádru, proto nově do A týmu přecházejí hned čtyři dorostenci. „Jsou to šikovní hráči, o tom žádná. Je ale nutné, aby pravidelně chodili na tréninky a absolvovali zátěž s áčkem nebo béčkem. Potřebují si zvykat na dospělý fotbal, protože oproti dorostu je to obrovský rozdíl. A to i v tom, jak byl dorost v Ráječku doteď vedený a co chci po hráčích já. Je to pro ně obrovská změna v taktických věcech a stylu hry,“ nastiňuje Huška.

Podle jeho slov by už nikdo opustit kádr neměl, naopak navýšení počtu nových posil stále možné je. A to i kvůli tomu s jakými hráči se vytasily ostatní celky krajského přeboru. „Jak se tak koukám kolem sebe a dozvídám se nové jména v ostatních klubech, tak určitě nejsme jediní, kdo posiluje. Třeba Sparta Brno nebo Moravská Slavia přivedly opravdu zajímavé kluky, ani ostatní nezůstali pozadu. Očekávám hodně silný ročník a týmy budou velmi vyrovnané. Bude to velká bitva,“ popisuje ráječský lodivod.

Jeho svěřenci v přípravě sehráli tři zápasy, začali kvalitními výhrami nad Kunštátem a B týmem Vyškova. „První dvě utkání mi ukázala, že když přistoupíme k zápasu zodpovědně a plníme, co máme, tak můžeme klidně porazit i soupeře z divize. Tam jsem byl spokojený,“ uvádí Huška.

Po posledním utkání s Lelekovicemi už se však o přílišné spokojenosti mluvit nedá. Ráječko sice proti soupeři z I. B třídy vydřelo výhru, avšak po divoké přestřelce 5:4. „Byl jsem hodně naštvaný na výkon některých kluků. Ale je možná dobře, že jsme pár dní před startem sezony dostali takovou facku,“ doplňuje. Už v neděli pak Ráječko na hřišti Slatiny načne svou pouť krajským pohárem, v sobotu 13. srpna cestuje v prvním kole krajského přeboru k nováčkovi z Lednice.

SK Olympia Ráječko



Přišli:

Jaroslav Valach (brankář) - přestup z Vysočany-Šošůvka

Jakub Tenora (obránce) - přestup ze Skalice nad Svitavou

Tadeáš Kosek (záložník) - přestup z Prostějova

Adam Včelař (brankář), Jakub Ťoupek (záložník), Daniel Koňařík (záložník) a Jan Souček (útočník) - všichni přeřazeni z dorostu



Odešel:

Aleš Růžička - konec kvůli práci



Následující zápasy:

Neděle 7. 8. Slatina - Ráječko (pohár JmKFS)

Sobota 13. 8. Lednice - Ráječko (2. kolo krajského přeboru)

Neděle 21. 8. Ráječko - Líšeň B (3. kolo krajského přeboru)

Sobota 27. 8. Svratka Brno - Ráječko (4. kolo krajského přeboru)

Neděle 4. 9. Ráječko - Dosta Bystrc (5. kolo krajského přeboru)