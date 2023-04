Fotbalový podzim se Ráječku vůbec nevydařil, na jaře je to ale úplně jízda. Svěřenci kouče Jiřího Hušky vyhráli i třetí utkání druhé části sezony, navíc na hřišti líšeňského béčka, které doposud doma neztratilo ani bod. Po neděli, kdy Ráječko zdolalo brněnský celek 2:1, už to však neplatí.

Ráječští fotbalisté zvládli i utkání na hřišti líšeňského lídra. | Foto: Olympia Ráječko

Tušili, že do spodku tabulky nepatří. A dokazují to od prvních jarních kol. Ráječští fotbalisté mají devět bodů ze tří utkání a mocně stoupají tabulkou vzhůru. „Jsem maximalista. Máme za sebou na jaře teprve tři zápasy, spousta jich je před námi. Musíme proto pracovat stále stejně zodpovědně a nic nevypustit,“ popsal pro klubový web Huška.

Po nedělní výhře nad lídrem krajského přeboru však mohl být spokojený i on. „Klukům jsem před zápasem říkal, že se chci vždy měřit s nejlepšími a že teď mají tu příležitost. Aby neřešili, jakou bude mít Líšeň sestavu, kde nastoupili čtyři hráči z áčka, byli pokorní, ale odvážní. Díky tomuto zápasu zjistili, že když přistoupí k utkání na sto procent, tak můžou porazit každého,“ podotkl ráječský lodivod.

Líšeňská rezerva přitom doposud doma netratila ani bod, v osmi utkáních nastřílela neskutečných osmatřicet branek. Jenže v neděli se musela sklonit před Ráječkem. „Od nás to bylo pomalé a utahané jako jízda s ruční brzdou. Soupeř hrál to, co jsme čekali, vycházel z hlubokého bloku a po zisku nakopl míč na rychlé hroty. My jsme si ale mysleli, že se Ráječko porazí samo, s takhle zastaralou hrou nemáme šanci uspět nikde,“ byl hodně kritický líšeňský kouč Michal Kugler.

Olympia šla do vedení už ve dvanácté minutě, kdy se prosadil Lukáš Žáček. A vyšel jí i start druhé půle, v jedenapadesáté minutě zvyšoval Radim Chyla. Líšeň v závěru stihla už jen korigovat na konečných 1:2. „Vyhrávali jsme důležité osobní souboje a těžili z chyb soupeře. Na rozdíl od domácích náš celý tým působil na hřišti velmi klidně, odvezli jsme si zasloužené tři body,“ těšilo Žáčka.

Potvrdit výborný jarní start hodlá Ráječko netradičně už v pátek, kdy od čtyř hodin odpoledne hostí brněnskou Svratku. Celek z Blanenska půjde do utkání z desáté pozice, na pátý Kunštát ztrácí ale jen pouhé tři body.

Líšeň B - Ráječko 1:2

Poločas: 0:1.

Branky: 90+1. Minařík - 12. Žáček, 51. Chyla.

Žluté karty: 2x Bílek, Bohuslav, Minařík, Džupenjuk - Zouhar.

Červená karta: Bílek (Líšeň).

Líšeň B: Veselý - Rudyk, Bednář, Bílek, Minařík, Dostálek, Ferlay (38. Gabriel Israel (59. Toczyski)), Džupenjuk, Bohuslav, Weber (77. Daněk), Fall.

Ráječko: Juran - Maňoušek, J. Pokorný (90. Ťoupek), Zouhar, Sedlák, M. Pokorný, Lidmila, Chyla (87. Koňařík), Žáček (89. Štěpánek), Bartoš, Souček.