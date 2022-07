Zkušený kouč už za své hráčské kariéry preferoval aktivní a útočnou hru, podobné principy se nyní snaží vštěpit i svému týmu. Zároveň však tuší, že se jeho svěřenci nesmí nechat příliš strhnout. „Byl bych rád, kdybychom příští sezonu zase bojovali o pozici nejlépe skórujícího týmu. Jenom musíme zapracovat na tom, abychom zvládali i obrannou činnost. Teď na jaře se nám to dařilo, dostali jsme jen patnáct gólů. Jinak ale budeme hrát útočně, nechci nikde bránit. Chci vyhrávat ofenzivním stylem,“ popsal ráječský lodivod.

V posledním kole uplynulého ročníku se Ráječko v okresním derby utkalo s Boskovicemi. Svou ofenzivní pověst ale nenaplnilo a prohrálo 0:2. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, kdy jsme si za prvních patnáct minut vytvořili čtyři tutové šance. Ani jednu jsme ale neproměnili a stačila jedna chyba v rozehrávce, aby ji Boskovičtí hned využili. Nabídli jsme jim gól na zlatém podnose a pak už jsme se do toho nedostali,“ shrnul Huška.

Zápas byl vyvrcholením oslav devadesátého výročí od založení ráječského klubu, součástí byl i doprovodný program. I proto derby sledovalo přes čtyři sta diváků. „Byla to krásná návštěva i atmosféra. Samozřejmě tomu hodně napomohly oslavy, před zápasem A týmu hráli svůj zápas ještě žáci a dorostenci. Přál bych si, aby podobný počet fanoušků chodil vždy,“ usmíval se stratég.

Ráječko se minulou sezonu v útoku mohlo spolehnout především na jedenadvacetiletá dvojčata Pokorných. Jan se prosadil hned šestnáctkrát, Michal za ním zaostal jen o tři góly. „Pořád ještě mohli být o dost produktivnější. Dostávají se do šancí, což je fajn, ale kdyby proměnili aspoň šedesát procent z nich, tak mají oba klidně o osm gólů navíc. Jsou však mladí, takže to beru z pohledu, že je potřeba jim dát čas,“ nastínil ráječský trenér.

Na úvod nové sezony čekají na Ráječské dva venkovní zápasy. Nejdříve se 7. srpna v Krajském poháru představí na hřišti Slatiny, o týden později začnou ligu s nováčkem z Lednice. „Na obě utkání jsem zvědavý. V poháru určitě chceme postoupit, Slatina je totiž o ligu níž než my. A na letošní nováčky se dost těším, proti Kunštátu to bude zas takové derbíčko,“ podotkl Huška.

Blanenský tým má i nadále vysoké ambice. V uplynulé sezoně hodlal skončit do třetího místa, konečná šestá pozice byla mírným zklamáním. Proto si chce napravit reputaci. „I příští ročník máme v plánu konkurovat těm nejlepším a pokud to půjde, tak hrát o postup. Minulou sezonu brzy odskočily Bohunice s Kuřimí, proto chceme kvalitně zvládnout podzimní část, kdy se třídí, kdo bude hrát o postup,“ uvedl kouč.

K dosažení cílů mají pomoci i nové posily, které do Ráječka zamíří. Konkrétní jména však zatím Huška jmenovat nechtěl. „Doplníme kádr, protože jsme na jaře měli problém se skládáním týmu na zápasy. Někteří kluci odehráli v sobotu třeba šedesát minut za B tým a v neděli naskočili na celý zápas za A tým. Bylo to pak samozřejmě znát. Máme už seznam jmen, ale zatím nemůžu prozradit konkrétní kluky, protože většina těch přestupů není dotažená. Ale jsou to zajímavá jména,“ nalákal ráječské fanoušky.