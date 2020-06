Hosté dorazili na utkání v kombinované sestavě složené z hráčů áčka i béčka. „Pro nás to bylo přijatelnější, přece jen áčko Kunštátu patří spíš do krajského přeboru,“ ohodnotil kvalitu soupeře trenér domácích Petr Vašíček.

Úvod utkání patřil Kunštátským, kteří se ujali vedení zásluhou Tomáše Adámka. To ale bylo v první půli od hostů vše. „Prvních patnáct minut nás soupeř přehrával ve středu, pak jsme začali dostupovat hráče, čímž jsme eliminovali rychlé mladé hráče hostů,“ okomentoval úvod lodivod domácích.

MKZ Rájec Jestřebí – FK Kunštát 6:3 (5:1)

Branky: 4x Pšikal, Sehnal, Hanskut – Adámek, Sehnal, Staněk z penalty

Zato Rájec produkoval přímočarou kopanou, kterou vyjádřil i brankově. Do poločasu se dokázal trefit pětkrát, z toho čtyři branky obstaral produktivní útočník domácích Jan Pšikal. „Dlouhé období bez utkání na nás bylo v prvním poločase hodně znát. Při řešení obraných úkolů a zakládání útoků na naší polovině jsme udělali hodně chyb. I proto jsme inkasovali v posledních deseti minutách poločasu hned třikrát,“ zhodnotil průběh první půle kunštátský trenér Vladan Horák.

Ve druhé půli obě mužstva prostřídala hráče. Kunštát se dostal víc do hry a druhé dějství tak vyhrál 2:1. Branky vstřelili Sehnal a Staněk z penalty. Díky náskoku z prvního poločasu tak zvítězil Rájec-Jestřebí 6:3. „Druhý poločas jsme si vypracovali velké množství šancí a měli ho vyhrát větším brankovým rozdílem. Rájec hrál dynamický a přímočarý fotbal s dobrým tlakem do naší šestnáctky. Pro naše hráče to byly první cenné minuty v herní zátěži. Tento a další zápasy v červnu nám pomůžou přiblížit se výkonnosti, kterou jsme měli na začátku března“, vyjádřil se k dění na hřišti trenér hostů.

Kunštát se poté v sobotu doma utkal s FC Medlánky a zvítězit 3:1. Branky za domácí vstřelili Vorlický, Adámek a Zeman.

TOMÁŠ SRNSKÝ