Některé týmy o hráče vinou koronavirové pauzy přišly, to ale není případ klubu z Blanenska. „Dva kluci sice odešli, ale bylo to kvůli stěhování do jiného města. Dlouhá pauza neodradila nikoho, za to jsem moc rád,“ pochvaloval si.

Hráči Rájce-Jestřebí zapsali v dosavadních třinácti zápasech osm vítězství a pět porážek. „Tradičně nám daly nejvíc zabrat Vilémovice, se kterými jsme vedli 2:0 a nakonec z toho byla porážka 3:5. To byl asi nejtěžší zápas,“ zmínil Müller souboj s mužstvem, jehož barvy hájí třeba bývalý fotbalista brněnské Zbrojovky Petr Švancara.

Se 32 vstřelenými brankami je tradiční klub z Blanenska čtvrtým nejproduktivnějším týmem soutěže. „Hodně se ve hře projevilo, že k nám přišel Jan Trtílek, který hrával za Rosice. To je pan fotbalista, chystá spoustu šancí a obrovsky nám pomáhá,“ popsal klubový předseda.

Nejvíc přesných zásahů na podzim zaznamenal Libor Macháček, jehož gólové statistiky se zastavily na čísle devět. Hrající trenér Jan Pšikal si připsal o branku méně. „Libor je koncový hráč. Konečně mu to tam začalo padat. Myslím ale, že by mohl dávat gólů ještě víc,“ popíchl kanonýra týmu Müller.

A objasnil, jak to vypadá se změnami v kádru v zimní pauze. „Odejdou nám dva mladí kluci, kteří to jdou zkusit do blanenského dorostu. Z Blanska naopak chceme jednoho hráče získat. Už s námi trénuje, ale zatím ještě nechci jmenovat,“ doplnil.

Čtvrtý celek A skupiny I. B třídy zahájil zimní přípravu minulý čtvrtek. „Oficiálně začali kluci ve čtvrtek, ale scházeli se od začátku roku. Zahrát si fotbálek a trošku se rozhýbat,“ přiblížil.

V následujících týdnech čeká hráče několik přípravných duelů. „Bude jich pět nebo šest. Nastoupíme proti Kunštátu, Boskovicím nebo Blansku. To bude pravděpodobně složené převážně z dorostenců. Jde především o soupeře z okolí. Většinu zápasů odehrajeme v Boskovicích,“ vysvětlil Müller.

K prvnímu soutěžnímu utkání vyběhnou fotbalisté Rájce 20. března na domácím hřišti proti druhým Lelekovicím. „Je jedno s kým začneme. Jestli je to vedoucí tým nebo celek ze druhé poloviny tabulky. Porazit chceme každého,“ burcoval předseda klubu.

A doplnil cíl pro jarní část sezony. „Nejlépe udržet současné postavení nebo se v tabulce posunout ještě o kousek výš. Když skončíme do šestého místa, bude do dobré,“ dodal.