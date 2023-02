S ostatními výsledky ale v klubu panuje relativní spokojenost, Rájec-Jestřebí jako nováček v soutěži přezimuje na čtvrté pozici. Přestože na vedoucí Zastávku ztrácí jen tři body, ambice na druhý postup v řadě nemá. „Není to náš cíl. Hodláme se dál fotbalem bavit, abychom z toho všichni měli dobrý pocit, a když se potkáme, abychom na sebe nebyli naštvaní. To je základ, aby se vytvořil dobrý kolektiv, a výsledky už pak přijdou,“ nastiňuje trenér.

Chuť do fotbalu

Proto celek z Blanenska oproti minulým rokům pojal zimní dril odlišně a ubral na počtu přípravných zápasů. „Ještě loni jsme každý týden měli přátelák, těžko jsme se ale scházeli a hráli v jedenácti lidech. Proto jsme udělali změnu a do začátku jara nás čekají tři přípravné zápasy,“ vysvětluje Pšikal.

Jeho svěřence ale čekají kvalitní prověrky. Nejprve se utkají s Čechovicemi, které vedou okresní přebor na Prostějovsku, a následně s Protivanovem. V generálce na jaro pak Rájec-Jestřebí vyzve účastníka krajského přeboru Kunštát. „Jsou to dobří soupeři, ale je jich méně, protože to pak nemá význam. Potřebujeme, aby hráči měli na začátku jara chuť do fotbalu. Když budeme mít v nohách hromadu zápasů, ale budeme otrávení, tak je to vlastně k ničemu,“ pokračuje stratég.

Aktuálně čtvrtý celek A skupiny druhé nejvyšší krajské soutěže se tak víc zaměřuje na trénink a odstraňování herních nedostatků. „Chceme zlepšit souhru v defenzivní činnosti a následnou nadstavbu, která nám v utkáních chyběla. Tedy zlepšit kombinaci, hráli jsme dost jednoduše, proto hodláme pracovat na rozehrávce, aby náš projev byl plynulejší. Bodů máme dost, proto si myslím, že je možnost naši hru posunout,“ předesílá Pšikal.

Ten na konci podzimu avizoval, že by do kádru rád přivedl dvě až tři posily. Jenže necelý měsíc do startu jara má víc zraněných než nových tváří. „Máme rozpracovaného jednoho hráče, který s námi chodí trénovat, snad se domluvíme. Ale na prvním tréninku se nám zranil fotbalista ze základu, na druhém tréninku další. Takže i když doplníme tým jedním hráčem, bude to hodně těžké,“ mrzí kouče.