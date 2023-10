Právě první duel ročníku štve Rájec-Jestřebí možná nejvíce. V okresním derby totiž doma podlehlo Vilémovicím 1:2. „Byl to zápas, do kterého jsme vstupovali s jistými očekáváními, po doplnění kádru jsme si ani nepřipouštěli, že bychom mohli prohrát. Vilémovice nás ale rychle přesvědčily o tom, že očekávání výsledek neudělá, hosté nás svou taktikou dokázali přehrát. To mě určitě mrzí,“ podotýká Pšikal.

Ten po minulém ročníku v kádru přivítal hned několik nových tváří, které se rychle uchytily a hrají důležitou roli. „Přišli David Bednář, Petr Gromský, Jaroslav Žouželka a Tomáš Sekanina, všichni hned v prvním kole nastoupili od začátku. Z dorostu jsme pak do hlavního týmu přesunuli Štěpána Dvorského, který už naskakuje i v základní jedenáctce. Je mu šestnáct let, má velký potenciál a doplnil nás velmi dobře,“ chválí stratég.

Zařazení nováčků do mužstva Rájce-Jestřebí chvíli trvalo, i proto účastník druhé nejvyšší krajské soutěže prohrál dvě ze tří úvodních utkání. Od té doby ale padl v jediném zápase. „Byl potřeba nějaký čas, aby si mužstvo sedlo, letní příprava navíc byla krátká. Doufám, že už se to povedlo a bude to jen lepší, i když nás na konci podzimu čekají těžší zápasy, než jsme hráli teď,“ předesílá Pšikal.

Dobrá forma z posledních zápasů celek z Blanenska těší, s patnácti body drží třetí pozici a dívá se ještě výš. „Moje ambice jsou vždy ty nejvyšší, hodláme hrát co nejlépe. Fotbal dělám odmalička a vždy jsem toužil po vítězstvích, jak říká Honza Suchopárek, vždy je lepší vyhrát než prohrát. Chceme dál vítězit a uvidíme na co to bude stačit,“ říká trenér.

Jeho svěřence v dalším kole čeká cesta do Vojkovic, které zatím drží desátou příčku. V našlapané tabulce I. A třídy je však klub z Brněnska jen šest bodů za Rájcem-Jestřebím. „Soutěž je hrozně vyrovnaná, každý může opravdu prohrát s každým. Vojkovice mají poskládaný tým na mladých a běhavých klucích, ze začátku sezony měly trochu smůlu a poztrácely nějaké body, ale očekávám, že budou jedním z těžších soupeřů. Naši vítěznou sérii ale chceme protáhnout,“ ujišťuje Pšikal.

Jako varovný příklad aktuálně třetí tým tabulky může brát zápasy v Tišnově a ve Slatině, kde v obou případech dostal tři góly a odjel s prohrou. „Když vezmu utkání v Tišnově, tak tam z naší strany nebylo dobré vůbec nic, nepřistoupili jsme k tomu zápasu dobře. A i Slatina pro mě byla soupeřem, kterého bychom měli porážet, ať to zní jakkoliv,“ dodává Pšikal.