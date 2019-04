Ráječko rychle získalo dvougólové vedení, ale celý první poločas se v podstatě hrála vyrovnaná partie. Dobře hrající hosty zlomil až čtvrtý gól Filipa Vody těsně po přestávce. „Nebyl to tak jednoznačný zápas, jak napovídá výsledek. Ten je pro hosty krutý, ale první půlka byla víceméně vyrovnaná. Dokonce bych řekl, že Svratka byl asi jeden z nejlepších soupeřů, se kterým jsme zatím na jaře hráli. Chtěli hrát fotbal, ale měli smůlu. Třetí gól dostali, jak se říká, do šatny, a hned po poločasu čtvrtý. V podstatě pak už bylo po zápase,“ řekl trenér Olympie Martin Maša.

Hosté ve snaze korigovat skóre otevřeli hru a při současné pohodě Mašova týmu to „odskákali“ sedmičkou. „Musím to zaklepat, ale nám to tam teď opravdu padá. V zimě jsme kvalitně potrénovali a z toho teď těžíme. Dokážeme si vytvářet šance a hlavně je proměňovat. A co mě těší nejvíc, že to není jediném střelci. Do koncovky se zapojuje hodně hráčů i obránci,“ pochvaloval si kouč Olympie.

Tu v pátek (16.30 hod.) čeká okresní derby v Boskovicích. Podle Maši má několik jeho hráčů drobné šrámy, ale trenér věří, že si derby budou chtít zahrát. Takže by měl mít k dispozici kompletní mužstvo.

Olympia Ráječko – FC Svratka Brno 7:2

Poločas: 3:1. Branky: 8. Ovčačík, 15. Sedlák (pen.), 45. a 49. Voda, 57. D. Keprt, 67. Horáček, 72. Müller – 11. Havlín, 86. Hansl. Rozhodčí: Vařacha – Vodák, Jelínek. Bez ŽK. Diváků: 150.



Ráječko: Němeček – Bokůvka, Sedláček, Müller (74. Zeman), Sedlák (83. Mizerniuc) – R. Keprt, Horáček (67. Lidmila), Svoboda, Ovčačík (71. Souček), Vránek – D. Keprt (87. Hübner). Trenér: Martin Maša.