Jak se to všechno seběhlo?

Kopali jsme roh, Danek (Daniel Keprt, pozn. red.) to dal přední tyčku, Boky (Dominik Bokůvka, pozn. red.) se tam dostal před hráče a střílel to před bránu. Mě balón trefil jasně do ruky a odrazil se do sítě. Já jsem se ani moc neradoval…

Pomezní rozhodčí ruku nesignalizoval a hlavní gól nejprve uznal…

Podíval jsem se na sudího a viděl jsem, že on to neviděl. Neměl bych čisté svědomí. Říkal jsem si, že Ten nahoře nám to oplatí. A ve druhé půlce se to skutečně stalo.

Slavný Maradona mnohem evidentnější ruku na mistrovství světa nepřiznal. Proč vy?

Takhle by to přece mělo být. Třeba se pokopeme, ale to fair-play by na hřišti mělo být na prvním místě. Dneska to v tomto směru bylo výborné, i kluci z Mutěnic se tam dvakrát třikrát přiznali k autu.

Už jste někdy podobnu situaci zažil?

Já zas tolik gólů rukama nedávám, takže tohle je asi poprvé. Ale určitě nemám problém se přiznat k otočenému autu, rohu nebo faulu.