Vy jste v létě nějak podstatně obměnili kádr?

Jen doplnili. Přivedli jsme Romana Zemana z Ráječka, Radka Dvořáčka a Pavla Jonáše z Drnovic a z Rajhradic se vrátil Pavel Doležel. Přišli ale i někteří další hráči, kteří rozšířili širší kádr pro kategorii mužů.

Co se tedy stalo, že mužstvo šlapalo tak dobře?

Především se vytvořil tým ke kterému se připojili i někteří starší dorostenci, takže bylo docela normální, že na trénink mužů chodilo 25 - 30 hráčů. K tomu je nutné připojit velice kvalitní příprava tréninkových jednotek trenérem Horákem a jeho asistenty Bočkem a Šmerdou. Nedílnou součásti přípravy byly i tréninky brankářů. První zápas s Tišnovem se nám moc nepovedl a vítězství jsme urvali až v poslední minutě. Od tohoto zápasu se kluci sehrávali a bylo vidět, že poctivý přístup k tréninku začíná přinášet výsledky. Někteří hráči hráli na nových postech a styl hry potřeboval svůj čas.

V čem hlavně jste byli lepší než vaši soupeři?

Naše hra vycházela z organizované obrany, čemuž odpovídá nejnižší počet obdržených branek. A z kvalitní záložní řady, kde hrál prim Lojza Zeman doplněný o rychlé hráče na krajích, a ze síly útočného dua Štencl – Vorlický. O síle naší útočné hry svědčí 51 vstřelených branek. Před začátkem sezony jsme vycházeli z toho, že máme osm utkání doma a že potřebujeme být doma silní. Získali jsme 24 bodů, tedy sto procent.

FK Kunštát

I. A třída – skupina A - podzim 2019

Tabulka:

1. Kunštát 13 12 1 0 51:13 37

- Doma:

1. Kunštát 8 8 0 0 37:9 24

- Venku:

2. Kunštát 5 4 1 0 14:4 13

Nejlepší střelci: 13 - Jiří Vorlický, 12 - Marek Štencl, 5 - Tomáš Adámek, 4 - Vítězslav Boček, Alois Zeman, Dalibor Hanák atd.

Realizační tým - trenér: Vladan Horák. Asistent 1: František Tenora. Asistent 2: Pavel Jonáš. Vedoucí: Vlastimil Šmerda.

Tři hráče jste jmenoval, kdo další patří do osa mužstva?

To je těžké, protože všichni hráči si zaslouží poděkování a uznání za svůj přístup a výkony po celý podzim. Dlouholetou oporou kunštátských fotbalistů je brankář Ivo Loukota. Jeho výkon je základem našeho úspěšného tažení. Ve středu hřiště se opíráme spíše o zkušené hráče Zemana, Adámka a pokud byl zdráv, tak i o Pavla Jonáše. Zbytek týmu jsou mladí hráči, kde jsou především vidět zmínění střelci Vorlický a Štencl. Ale bez práce ostatních spoluhráčů by určitě nebyli tak úspěšní.

Dřív jste bývali spokojení s umístěním ve špici soutěže. Je teď postup cílem?

Chceme být první, já bych si přál i postup. Myslím si, že jsme na to tak ze sedmdesáti procent připraveni. Těch zbývajících třicet máme ve svých rukou. Tím chci říct, že nás čeká ještě dost práce. FK Kunštát je, jak já říkám, nízkorozpočtový klub. Podmínky jsou ale u nás velice dobré. Máme dva krásné fotbalové areály. Náš v Kunštátě a pronajatý v Lysicích, kde hrají především naše mládežnické týmy pod hlavičkou Žijeme hrou. Hráčům se snažíme vyjít vstříc, vytvářet jim dobré podmínky. Na druhou stranu musím pochválit i hráče, že pro ně není problém zorganizovat brigádu a podílet se na zvelebování sportovních areálů. V poslední době se nám daří i zlepšit spolupráci s Kunštátem a Lysicemi. Nedílnou součástí fotbalu jsou i diváci a příznivci. Na zápas se Zbraslaví přišlo 350 diváků. Chtěl bych jim poděkovat za podporu, na podzim byli opravdu našim dvanáctým hráčem.

Budete možnosti postoupit nějak přizpůsobovat, vylepšovat, zimní přípravu? Předpokládáte posílení mužstva? Případně na jakých postech.

O posilování kádru jsme zatím moc nemluvili. Přes zimu je dlouhá doba a my se budeme snažit spíše doladit sehranost mužstva, protože na to před zahájením sezony nebylo moc času. Myslím si, že hráče máme kvalitní a především jsou to i výborní kluci, kteří se chtějí zlepšovat. Chceme aby u nás hráli hráči z regionu a naši odchovanci. Jsme zde na konci světa a proto se snažíme využít potenciál, který je zde u nás a v okolí. Zimní příprava bývá v Kunštátě vždy kvalitní, patří sem tréninky na umělé trávě v Boskovicích, zimní soustředění v Bystřici nad Perštejnem a přípravné zápasy se soupeři z vyšších soutěží. Až jaro ukáže jak jsme to zvládli.

Máte solidní náskok na druhou Zbraslav i na třetí Zastávku. Na jaře pojedete na jejich hřiště. To asi budou klíčové zápasy, co ještě bude potřeba přidat, abyste své postavení udrželi?

Na Zbraslav máme bodů bodů z dobru, na Zastávku dvanáct. Ale to není důležité. Hrajeme osmkrát na hřišti soupeřů, takže třeba trenér Horák vymyslí pro jaro jinou strategii. Ale my jsme hráli i na hřištích soupeřů s otevřeným hledím a snažili se soupeři vnutit naši hru. Týmy známe, Zbraslav bude chtít postoupit, Zastávka má také velice kvalitní tým, jsou zde i další dobré týmy například Dobšice. Já osobně trenérům i hráčům věřím. My už jsme krajský přebor hráli, nepotřebujeme si nic dokazovat. Já tuto šanci vidím jako příležitost, kterou mají v rukách sami hráči a na nich bude záležet, jak se s ní poperou. Klub jim může být nápomocen, ale to hlavní je na nich.

V minulých sezonách jste mívali i hrajícího trenéra, dnes tje to celý realizační tým. Jak máte rozděleny pravomoce a úkoly?

Změnilo se to, že už nebývám vedoucím mužstva. To jsem přenechal mladším. Na lavičku ale většinou chodím, atmosféra zápasu je odsud úplně jiná. Trenér Vladan Horák působí v Kunštátě v roli šéftrenéra nejen pro muže, ale pomáhá i s koncepcí mládeže v rámci Žijeme hrou, když má čas tak naskočí i za béčko, je to ještě mladík. Vedoucím mužstva je Vlasta Šmerda a hrajícím trenérem B mužstva a asistentem Vladana je Víťa Boček. O zdraví našich hráčů pečuje primář boskovské nemocnice Radek Bousek. O sportovní stránku se starají tito funkcionáři, já mám na starosti spíše věci organizační a administrativní.

Dostal jste od hráčů ještě nějaký další dárek k nedávným šedesátinám?

Dárků bylo hodně a za všechny ještě jednou děkuji, od těch obvyklých až po vystoupení mladých hráčů v parodii tyrolských tanců, které nacvičili večer po trénincích. Moje narozeniny připadly na poslední mistrovský zápas, takže jsme to spojili i se zakončením sezony. Největším dárkem ale bylo úspěšné tažení kunštátských týmů soutěžemi. B tým mužů je v okresním přeboru třetí, dorost v krajském přeboru také třetí, dobře si vedou i žáci. Vůbec mládež je to, co nám dělá velkou radost. Máme přes 200 dětí nejen z Kunštátu, ale i z Drnovic, Olešnice a Lysic. Je to naše budoucnost a úspěchy A týmu jsou ta třešnička na dortu. Je to vyvrcholení práce celého týmu lidí od trenérů mládeže až po lidi, kteří pracují s muži.