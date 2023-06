Kromě zranění doplatil celek z Blanenska také na mizernou produktivitu. Ve 26 duelech nastřílel 29 branek, což je po sestupujícím Slavkovu u Brna nejméně z celé soutěže. „Stále nám chybí gólový útočník. Kdybychom měli ryzího střelce, mohli jsme mít záchranu jistou už v polovině ročníku,“ má jasno.

A jedním dechem doplňuje, že tým doplácel zejména na neproměňování šancí. „Na jaře jsme si vypracovali daleko víc příležitostí než na podzim, ale scházela nám efektivita v zakončení. Právě to nás v zápasech sráželo, a i proto jsme si záchranu zajistili až dvě kola před koncem,“ připomíná.

Obranu měl naopak loňský vítěz okresního přeboru se 49 obdrženými brankami šestou nejlepší v soutěži, což je na nováčka úctyhodný počin. „Obrana byla asi to jediné, kde jsme neměli problém,“ směje se Gromský. A dodává, že právě o defenzivu se tým opíral. „Je to naše jistota. Jen to chce ještě zefektivnit útok a zálohu. Když se to podaří, můžeme hrát v klidném středu tabulky a být v pohodě,“ říká.

Hráčům Rudice se na jaře podařilo zlomit prokletí venkovních střetnutí. Zatímco na podzim nezískali na hřištích soupeřů ani bod, hned v prvním klání po zimní pauze uspěli 2:0 na hřišti Veverské Bítýšky. „Jsem rád, že nám to vyšlo hned v prvním jarním duelu. Spadla z nás deka a nastartovali jsme se k dalším utkáním. Pak jsme venku uhráli ještě tři remízy, což je oproti podzimu velký rozdíl,“ přibližuje.

Právě vítězství proti Veverské Bítýšce, která nakonec z I. B třídy sestoupila z předposledního místa, podle něj bylo klíčové. „Byl to zápas o šest bodů. Potřebovali jsme neprohrát, ideálně pak vyhrát, což se povedlo. Tyhle tři body nás v závěru od Bítýšky dělily,“ uvědomuje si.

Se spoluhráči už stihli udržení v soutěži náležitě oslavit. „Závěrečnou máme za sebou a myslím, že se vydařila,“ culí se jedenatřicetiletý záložník.

Teď už si loňský vítěz okresního přeboru užívá zasloužené volno. „Letní přípravu zahájíme po svátcích na začátku července. Je kratší, tři týdny až měsíc jsou akorát,“ uvažuje.

Jak se promění kádr před startem nadcházejícího soutěžního ročníku? „Něco vím, ale zatím to nechci říkat,“ usmívá se.

Prioritou mužstva zůstává uhájit příslušnost v nejnižší krajské soutěži. „Pořád to platí. Základ je zachránit se a ideálně hrát ve středu tabulky. Máme mladý tým, a pokud vhodně doplníme, můžeme hrát I. B třídu dlouho. Věřím v to,“ dodává.