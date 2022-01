Marek Štencl (s číslem 7) vstřelil v podzimní části sezony devatenáct branek v jedenácti zápasech.Zdroj: FK Kunštát

Co stálo za výsledkovým vzestupem týmu? „Celý podzim jsme hráli dobře, jen jsme na jeho začátku výsledkově nezvládli domácí duel se Slatinou a ztratili utkání ve Zbraslavi, kde jsme dvakrát vedli a nakonec z toho byla porážka 2:3. Tyto zápasy nás stály lepší umístění v tabulce,“ mrzí Horáka.

Mužstvo gólově táhl čtyřiadvacetiletý kanonýr Marek Štencl, který zaznamenal v jedenácti kláních, do nichž nastoupil, devatenáct zásahů a v tabulce střelců soutěže mu patří druhé místo. „Jsme za jeho formu moc rádi. Byl náš záměr opřít podzimní část sezony o Marka. A dokonale to vyšlo. Akorát, že zaujal natolik, že nastoupí do přípravy se třetiligovým Blanskem. Pokud se prosadí, budeme řešit, koho do role střelce obsadíme pro jarní část,“ přibližuje lodivod Kunštátu.

Případnou mezeru v sestavě by rád zaplnil z vlastních zdrojů. „Máme poměrně široký kádr, po posilách koukat nebudeme. Dlouhodobě pracujeme s mladými kluky, takže vsadíme na doplnění útočné složky z vlastních řad. Zatím ale nemám jasno, kdo by Marka případně zastoupil. Variant je víc,“ vysvětluje.

K jiným změnám v kádru by podle něj dojít nemělo. „Na podzim podával výborné výkony záložník David Macko, znovu jsme se mohli opřít taky o dlouhodobou brankářskou jedničku Iva Loukotu. To jsou kluci, kteří u nás budou i na jaře. V tomto ohledu nás snad starosti nečekají,“ říká s úsměvem Horák.

Zimní přípravu odstartuje Kunštát v pátek 14. ledna. „Příprava bude pestrá a atraktivní. Využijeme mimo jiné umělou trávu v Blansku a tréninky doplníme jako každý rok kvalitními přípravnými zápasy. Čekají nás i soupeři z vyšších soutěží. Máme v plánu poměřit síly se Svitavami, Ráječkem nebo Bystřicí. Chceme aby byla příprava hodně náročná a kluci byli na jaro připravení,“ popisuje zkušený stratég.

Druhou polovinu sezony zahájí aktuálně čtvrtý tým A skupiny I. A třídy zostra. Hned k prvnímu utkání vycestuje na hřiště vedoucích Rajhradic, ve čtvrtém jarním kole pak doma přivítá druhou Zastávku. „Rozlosování je zajímavé. Musíme se nastartovat od prvních kol. Právě v zápasech s Rajhradicemi, Zastávkou nebo Zbraslaví se bude lámat chleba,“ myslí si Horák.

O cíli pro jarní část sezony má jasno. „Vylepšit umístění a urvat pozici v top trojce,“ přeje si.

Z dlouhodobého hlediska by se s klubem rád podíval do vyšší soutěže. „Předloni už jsme byli jednou nohou v krajském přeboru, po podzimu jsme soutěž vedli o sedm bodů. Pak ale přišla pandemie koronaviru a sezona se zrušila. Hodně nás to mrzelo. Rádi bychom si v budoucnu krajský přebor zahráli. A nejlépe s našimi odchovanci,“ dodává Horák.