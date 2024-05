Po první půli se schylovalo k velkému překvapení. Boskovičtí fotbalisté totiž ve středečním vloženém kole nezachytili úvod a na hřišti Pohořelic měli velké problémy. Domácí celek šel ve 36. minutě do vedení, jenže po změně stran hosté ukázali, proč jsou na druhém místě tabulky krajského přeboru a stále nahání vedoucí Kuřim. Ještě do padesáté minuty klub z Blanenska skóre otočil, a nakonec zvítězil jasně 4:1.

Třetí gól Boskovic (v modrém) a další akce ze středečního utkání mezi domácími Pohořelicemi a Boskovicemi. | Video: Deník/Jakub Tručka

Sváteční zápas provázel silný vítr, paradoxně však oba celky zvládly svoji roli lépe, když hrály proti vichru. Boskovice zabraly až ve druhé půli. „První poločas jsme prospali. Vůbec jsme nevyužili toho, že jsme hráli po větru, vlastně jsme snad ani nevystřelili na bránu. Měli jsme tam tedy velkou šanci, kterou jsme ale zakončili tak, že jsme z pěti metrů přestřelili prázdnou bránu. Ale to se stane i ve vyšších soutěžích,“ podotkl boskovický kouč Jan Havlíček.

Jeho svěřencům se první poločas vůbec nevyvedl, přesto si vypracovali obří šanci. Nehlídaný Michal Stříž však přestřelil prázdnou bránu, a tak udeřilo na druhé straně.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Pohořelice si gól zasloužily, až do odchodu do kabin totiž byly nebezpečnější. Ve 36. minutě se jim povedl brejk, na jehož konci stál nejlepší střelec domácích Patrik Hron. A domácí vedli. „V první půli jsme byli lepší takticky a někdy i kvalitou. Hosté nedali tutovku a naopak my jednu proměnili,“ rekapituloval pohořelický lodivod Zdeněk Matoušek.

Jenže do druhé půle nastoupily úplně jiné Boskovice. Trenér Havlíček sáhl ke dvěma poločasovým střídáním a domácí najednou nestíhali. „V kabině jsem klukům říkal, že je potřeba, abychom začali hrát náš fotbal. Do té doby jsme totiž jen nakopávali míče dopředu a bral nám je vítr. V první půli to vypadalo, že jsme se pouze přijeli podívat do Pohořelic na jejich pěkný fotbalový areál,“ popsal hostující stratég.

Změny zafungovaly okamžitě. Boskovicím ihned vyšly dvě téměř totožné akce, na jejichž konci vždy stál Miloš Pokorný. Ten ve 47. minutě vyrovnal, o dvě minuty později už poslal hosty do vedení. „V úvodu druhé půle jsme zcela propadli. Hosté se ani nenadřeli a otočili skóre. To už byla voda na jejich mlýn, i přes naši snahu nás jasně převyšovali. Boskovice zvítězily jednoznačně a zcela zaslouženě,“ uznal Matoušek.

Nováček už se ve druhé půli nedostal vlastně k ničemu. Boskovicím dodal klid Vojtěch Cichra, který se v 81. minutě prosadil po rohovém kopu, o dvě minuty později uzavřel skóre Stříž. „Jsem rád za to, jak jsme nastoupili do druhého poločasu. Dali jsme dva rychlé góly a už jsme to měli až do konce pod kontrolou. Hlavně jsme už ale předváděli naši hru,“ těšilo Havlíčka.

Boskovice tak pokračují ve stíhání vedoucí Kuřimi, na kterou nadále ztrácí tři body. Venku se představí i v sobotu, kdy je čeká duel na hřišti Moravské Slavie. Na trávník soupeře míří i sedmé Pohořelice, které se v neděli utkají s Ráječkem.