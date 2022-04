Za svou nejhezčí trefu nedělního utkání pak označil gól, kterým v 89. minutě završil hattrick. „Po nákopu Romana Zemana z půlky hřiště jsem si jedním dotekem míč zpracoval a druhým už propálil brankáře,“ popsal Sehnal.

Jestli tři zásahy v jednom soutěžním zápase v kariéře už dal, si ani nevzpomíná. „Musel bych asi zabrouzdat až do žákovských kategorií,“ usmál se.

Přesto svůj gólový počin po zápase se Zbraslaví ani neslavil. „Mám teď dost školních povinností, takže se věnuju hlavně škole. Pivo se spoluhráči v kabině jsme si ale po zápase samozřejmě dopřáli,“ culil se Sehnal, jenž v utkání zimní přípravy proti Ratíškovicím zaznamenal hattrick už za devět minut.

Tehdy zařídil výhru 3:1 nad účastníkem krajského přeboru, tentokrát Kunštát zdemoloval Zbraslav, aktuálně osmý celek tabulky. „Zápas jsme měli od prvních minut pevně ve vlastních rukou, Máca (David Macko – pozn. red.) dal tři nádherné góly, a tak jsme měli do druhé půlky hlavně psychickou převahu. Pak jsme si to užívali a o tom to je,“ líčil Sehnal.

Kunštátští fotbalisté v jarní části sezony vyhráli pět z šesti zápasů. V minulém kole akorát remizovali 1:1 se Slatinou. „V zimě jsme si říkali, že vstup do jara proti Rajhradicím bude rozhodující v celé části soutěže, vyhráli jsme (2:0 – pozn. red.) a teď se vezeme na vlně. Mrzí snad jen ztráta na hřišti Slatiny,“ smutnil Sehnal.

Momentálně se nacházejí na prvním místě, s Rajhradicemi mají shodně čtyřicet bodů. Úctyhodné je ovšem i skóre celku z Blanenska. Zatímco svěřenci kouče Vladana Horáka vstřelili dvaadvacet branek, obdržel pouze jednu. „Za výsledky stojí celá kabina, každý teď dýchá pro tým. A pochválit musím hlavně gólmana Iva Loukotu,“ zmínil.

Výraznou roli v týmu hraje od startu zimní přípravy i Sehnal. „I díky odchodům některých hráčů jsem dostal příležitost plnit roli takového podhroťáka. Snažím se té šance chytit a být pro tým přínosem,“ řekl.

V této sezoně vstřelil ofenzivní hráč už sedm branek. „Za svoje přednosti považuju asi hlavně důraz v zakončení a hlavičkové souboje. S rolí střelce se teprve seznamuju, takže jsem rád, že mi tam teď něco spadlo a doufám, že góly budou ještě přibývat,“ přál si Sehnal, jenž v dorostu oblékal dres Blanska.