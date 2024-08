close info Zdroj: Nikol Škvareninová zoom_in Ráječkovští fotbalisté vstoupí do nové sezony pod novým koučem Petrem Vašíčkem.

RÁJEČKO. Společně s Kunštátem a Rousínovem může Ráječko patřit mezi černé koně nového ročníku páté ligy. Olympia svůj potenciál ukázala už v první polovině jara, nakonec obsadila pátou příčku. K nové sezoně se však hodně upíná.

Konečně totiž vyřešila trenérské trable, mužstvo převzal zkušený kouč Petr Vašíček. „Jsem trenér, který spíš soupeři chce vnutit svůj herní styl. Zopakování pátého místa by bylo fajn, vše navíc bude plus,“ zůstává nohama na zemi Vašíček.

Ten si s sebou z Kuřimi přivedl Filipa Zavřela, z Třebíče Ráječko získalo Michaela Klepárníka. Oběma je teprve devatenáct let. Prozatím se zaklapla kapitola dvojčat Pokorných, Jan i Michal Pokorní opět zamířili na hostování. „Jsou to kvalitní fotbalisté, ale mám rád, když hráči pečlivě a pravidelně trénují. To u nich před mým nástupem úplně nefungovalo,“ objasňuje nový stratég.