Po třech porážkách si kunštátští fotbalisté v Kohoutovicích připsali do tabulky páté ligy první bod za remízu 2:2. „Nejsme příliš zvyklí na dopolední zápasy, pomalu jsme se rozehrávali,“ říkal o poločasové pauze kunštátský trenér František Tenora, který zaskočil za absentujícího Vladana Horáka.

Do čtyřicáté minuty byli domácí výrazně lepším celkem, prosadili se i dvěma góly. Prvního dosáhl po střele od tyče do sítě Michal Pavliš, na 2:0 zvyšoval nechytatelnou bombou z přímého kopu Martin Janíček.

V konci prvního poločasu však Kunštátským stačily dvě minuty, aby skóre vyrovnali. Nejprve snížil Dalibor Hanák, jen o několik desátek vteřin později se trefil i Tomáš Bělehrádek.

Brzy po zahájení druhé půle kopali hosté penaltu, střelu Marka Štancla však kohoutovický gólman Radim Kyzlink vyrazil, a odčinil tak svůj podíl na první brance hostů.

V poledním třicetistupňovém žáru tempo hry postupně upadalo, oba trenéři se shodli, že výsledek je spravedlivým vyjádřením průběhu zápasu. „V závěru první půle jsme vstali z mrtvých, stále se nám však nedaří podle našich přání. Na našem postavení ve spodku tabulky nejsou hráči zvyklí,“ podotkl kouč Tenora.

Celku z Blanenska patří po čtyřech zápasech s jedním získaným bodem čtrnáctá pozice, Kohoutovice jsou desáté. „Anglický týden se středečním utkáním a vedro ubraly hráčům hodně sil. Našeho výpadku v konci první půle je však velká škoda,“ litoval domácí trenér Bohumil Smrček.

Zápas dvou poločasů

Také sobotní odpolední zápas Svratky s Ráječkem skončil remízou, diváci však gól neviděli.

V minulé sezoně se Svratka zachraňovala, v novém ročníku je výrazně obměněný tým zatím příjemným překvapením. Po předchozích úspěších však tentokrát narazila na statného soupeře.

Fanoušci tak místo pohledných kombinací sledovali spíše silový a soubojový fotbal. „V první půli byl soupeř lepší, obtížně jsme se vyrovnávali s jeho důrazem a agresivitou,“ hodnotil úvodní pětačtyřicetiminutovku trenér Svratky Václav Kubíček.

Po změně stran však střídající domácí hráči přinesli do hry nový drajv. Dvě nadějné šance promarnil Jan Lenikus, Jaroslav Sommernitz zase nastřelil břevno ráječkovské branky. „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů, remíza je zasloužená. V tabulce jsme zatím čtvrtí, a to se nám líbí,“ spokojeně mínil zkušený lodivod Ráječka Petr Vašíček.

Svratka je s osmi body dokonce druhá. „Náš velmi mladý tým chce být štikou soutěže a nadále se prezentovat odvážnou útočnou hrou,“ dodal Kubíček.