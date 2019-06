A snad aby ran osudu nebylo pro klub málo, cíl se nepodařilo splnit ani dorostencům. V posledním kole krajského přeboru starší družstvo remizovalo 0:0 se Znojmem a už druhý rok po sobě zůstalo o jednu příčku před branami divize.

Celých prvních pětačtyřicet minut zápasu s Bohunicemi nic nenasvědčovalo tomu, že domácí tým odejde ze hřiště s debaklem. „Byl to vyrovnaný zápas. Měli jsme šance, oni také, ale my možná větší. V šedesáté minutě jsme dostali gól a hra se nám rozpadla jako domeček z karet. V poslední době je to pořád dokola. Co k tomu říct? Katastrofa, hrozné….“ nechtěl hrající trenér Lukáš Martínek špatný výkon ve druhém poločase rozebírat.

Dorostencům stačilo k postupu do divize porazit Znojmo jakýmkoliv výsledkem. Po remíze je právo postupu na straně Znojma. „Kluci hráli dobře, ale bohužel, stejně jako my, nedávali ze šancí góly. Je to škoda a je mně jich líto. Druhý rok po sobě rozhodl až poslední zápas,“ dodal Martínek.

FC Boskovice - TJ Tatran Bohunice 0:4

Poločas: 0:0. Branky: 59. Lacko, 62. Imramovský, 73. Janusis, 90. Pavlík. Rozhodčí: P. Novák – Kocman, Kosička. DFA: Toman. ŽK: Kolář, Martínek (oba Boskovice). Diváků: 113.

Boskovice: Novotný – Müller, Tenora, Kolář, Černý (57. Šmerda) – Stara (69. M. Odehnal), Závodný (88. J. Odehnal), Cichra (61. Havlíček), Martínek, Hlaváček – Novák. Trenéři: Lukáš Martínek, Jan Havlíček.