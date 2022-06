Rok a půl bez fotbalu. Vintr si žluté karty v dresu Zbrojovky nechal dát úmyslně

Jeho celek neprohrál už víc než měsíc, porážku poznal naposledy 7. května na hřišti postupujících Bohunic. Od té doby šest zápasů, pět výher a jedna remíza. „Měli jsme opravdu podařený závěr sezony. Ani nás ale nemrzí, že už ročník končí, protože byl dlouhý. Dáme si teď tři týdny pauzu a jakmile začneme přípravu, chceme navázat na dobrou náladu, která je poslední dobou v kabině,“ popsal Huška.

Ráječko už s padesáti body jistě udrží šestou pozici v tabulce, trenér Huška však má před posledním zápasem o motivaci navíc. „Přál bych si, abychom měli nejvíce vstřelených gólů v soutěži, aktuálně zaostáváme o dva za Bohunicemi. Říkal jsem už dřív klukům, že chci vyhrávat útokem, myslím, že je to i víc baví. Když jsem ještě byl aktivní fotbalista, chtěl jsem být neustále v pohybu a dávat co nejvíc branek. Takže se to snažím vštěpit i svému týmu,“ vylíčil.

Přestože Ráječstí zakončují ročník na pozitivní vlně, předsezonní cíle si nesplnili. „Chtěli jsme skončit do třetího místa, ale kvůli špatnému podzimu se nám to nepovedlo. Dostávali jsme hodně gólů a první tři týmy nám odskočily. Dobrou změnou ale je, že na jaře už se nám daří inkasovat méně, hodně jsme na naší defenzivě zapracovali,“ pochvaloval si Huška.

JINÁ ATMOSFÉRA

V boskovickém celku panuje naprosto rozdílná atmosféra. Jeho trenér Jan Havlíček nebyl s výkony spokojený už dřív, domácí prohra 0:2 s Kuřimí však byla vyvrcholením nepovedeného jara. „V předchozích zápasech jsme si alespoň vypracovali šance, hlavní problém byl, že jsme nedávali góly. V utkání proti Kuřimi jsme sice taky nějaké šance měli, ale ani náhodou jsme si nezasloužili bodovat, byli jsme horší. Nemáme prostě formu, nedáváme góly,“ zhodnotil.

Kvůli dlouhé sezoně už hráči v týdnu dostali od trenéra částečné volno, poslední zápas hodlají ale zvládnout. „V neděli chceme určitě vyhrát a skončit na třetí příčce. Určitě nebudeme pouze bránit, přeji si, abychom i do budoucna dávali co nejvíc gólů a prezentovali se aktivním a atraktivním stylem. Jenom se nám na jaře někam vytratila fotbalovost. Přestali jsme dodržovat náš plán, uchylujeme se k nakopávaným míčům. A to není hra, kterou bych od kluků žádal,“ vyprávěl Havlíček.

Zatímco Ráječko touží po týmovém střeleckém úspěchu, Boskovičtí chtějí pomoct svému útočníkovi Janu Novákovi ke koruně krále střelců. Před posledním duelem je s dvaceti góly na prvním místě statistik, jen o jeden přesný zásah méně má však Petr Svoboda z Kuřimi. „Samozřejmě bych to Honzovi přál, už jenom kvůli jeho cestě, kterou si tady v Boskovicích prošel. Věřím, že mu pomůže kolektiv, jako on zas pomáhá týmu střílením branek k bodům,“ shrnul Havlíček.

JAKUB TRUČKA