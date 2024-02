S vlnou zranění se Ráječko potýká už od startu přípravy. Situace se už sice zlepšuje, ideální ale stále není. „Na posledním tréninku už aspoň bylo dvanáct lidí, což je fajn. Potřebujeme ale větší konkurenci v tom, že všichni budou zdraví, pak kádr bude velice kvalitní. Zatím ale pořád kluci hrají na postech, které nejsou jejich primární. Sice tvrdím, že fotbalista by měl zvládnout vše, útočník musí umět chytat, když to tým potřebuje, ale není to příjemné,“ pokračuje Kugler.

Ten však řeší i další komplikaci. Dosud jediná posila totiž v Ráječku vydržela jen dva týdny. „Přivedli jsme Františka Vlčka, který bohužel po čtrnácti dnech odešel do Rakouska, kde dostal finančně velice zajímavou nabídku. Tomu jsme se nemohli rovnat. Je to pro nás velké oslabení, protože měl našlápnuto do základní sestavy,“ mrzí stratéga.

Další změny v kádru zatím Olympia nemá, spoléhá se totiž na kvalitu podzimní podoby mužstva. „Zatím naše posilování skončilo. Uvidíme, jak to bude dál, ale nemyslím si, že nějak nutně potřebujeme posílit. Hlavně je třeba mít hráče zdravé, abychom s nimi mohli pracovat,“ poznamenává Kugler.

S jeho nástupem totiž v Ráječku došlo hned k několika změnám, které by nový kouč rád do mužstva co nejrychleji vštípil. Celek z Blanenska zkouší nové rozestavení i herní styl. „Změn je poměrně hodně, ještě se zaměříme na organizaci hry. Na ni si totiž docela potrpím, chci předvádět rychlý nátlakový fotbal a k tomu potřebujeme stoprocentní organizaci,“ vysvětluje.

Olympia už v zimní přípravě stihla dva zápasy, nejprve podlehla 1:3 Kuřimi, následně padla s účastníkem I. A třídy Tišnovem 1:5. „Hodnotí se to těžko, protože jsme oba zápasy prohráli. Jsou to sice jen přípravná utkání, ale pro mě jsou to duely, které jsme stoprocentně měli vyhrát. Soupeři ale byli kvalitnější,“ uznává Kugler.

Toho mrzí především druhé utkání, ve kterém jeho svěřenci padli s týmem z nižší soutěže. „Zápas s Kuřimí byl velice vyrovnaný. Nedali jsme penaltu, sudí nám neuznal gól. Není to ale podstatné, prostě jsme prohráli. Druhé utkání se nám ale vůbec nepovedlo. Úvodních třicet minut jsme soupeře téměř k ničemu nepustili, ale poté jsme se po vlastním gólu nedrželi nastaveného plánu a dopadlo to takhle. Byla to velká chyba, ze které se musíme poučit,“ upozorňuje trenér.

Na Ráječku v obou utkáních byla vidět jistá únava z tvrdé kondiční přípravy, kterou kádr aktuálně podstupuje. Hráči se s ní však vypořádávají dobře. „Čekal jsem, že se kluci budou snažit a uvidím u nich vůli se zlepšovat. I tak mě jejich snaha zaskočila, každý do toho dává opravdu sto procent. Tím jsem velice mile překvapený. Myslel jsem si, že to bude trošku těžší, ale hráči to vzali za správný konec,“ těší Kuglera.

Další přípravné utkání na Olympii čeká v neděli, kdy vyzve účastníka krajského přeboru na Vysočině Bystřici nad Pernštejnem. Bývalý člen realizačního týmu Rosic by rád změnil ještě jednu věc. „Trošku jsme měli problém, že kluci nebyli zvyklí spolu na hřišti mluvit. Moc jsem nevěřil tomu, že se dá hrát tichý fotbal, ale hráči mě přesvědčili o opaku. Potřebujeme na hřišti mnohem víc komunikovat,“ dodává.