Pomalu už se z nich stávají přeborníci na krajský pohár. Rousínovské fotbalisty totiž potřetí v řadě čeká boj o trofej, opět dokázali dojít až do finále. Ve středu zvládli nesmírně náročné utkání na hřišti Ráječka, které v semifinále jasně vyhrálo na vytvořené šance, dostalo však lekci z produktivity. Celek z Vyškovska zvítězil 2:0. „Klukům chci poděkovat, do finále opravdu hodně chtěli,“ usmíval se rousínovský kouč Milan Boušek.

Ráječko se přitom na semifinále pilně chystalo, poprvé chtělo nakouknout až do boje o pohár. Herně bylo lepším týmem, jenže po závěrečném hvizdu smutnilo. „Mrzí nás to. Neproměníme šance, soupeř se dostane do trochu nebezpečné situace a hned z ní vstřelí branku,“ kroutil hlavou domácí trenér Jiří Škaroupka.

Jeho svěřencům se povedl úvod utkání, ve kterém Rousínov zatlačili, postupně se však hra vyrovnávala a v první půli diváci gól neviděli.

Po změně stran už hosté udeřili, v 56. minutě otevřel skóre Miroslav Mikeš. Ráječkovský tlak následně rostl, jenže Olympia selhala i v největších tutovkách. „Už po losu, když jsme se dozvěděli, že pojedeme do Ráječka, jsme věděli, že to bude těžké. Šli jsme ale do utkání se sérií dobrých výsledků a jsem strašně rád, že jsme opět neinkasovali,“ těšilo Bouška.

Definitivně domácí rozesmutnil Martin Pavlík, který v 90. minutě po rychlém brejku dodal hostům klid do nastavení. Rousínov tak opět potvrdil, že krajský pohár bere každoročně vážně. „Udělali jsme si specifický den. Chystali jsme se na utkání už odrána, měli jsme trénink a společný oběd, trošku jsme tomu obětovali. Pohár nás baví a chtěli jsme znovu do finále, letos je tam opět vidina superpoháru s Bratislavou, takže motivace je jasná,“ vylíčil rousínovský stratég.

V domácím táboře naopak po závěrečném hvizdu panoval dvojitý smutek. Olympia totiž nevyužila herní převahu k postupu do historického finále, navíc se jí opět rozšířila už tak početná marodka. „Bohužel jsme to nezvládli a ještě jsme přišli o další dva hráče. Už je to opravdu špatné,“ hlesl Škaroupka.

Finále čeká na Rousínov už příští středu, na hřišti v Ratíškovicích vyzve Svratku Brno. Celek z Vyškovska hodlá napravit loňský neúspěch, kdy v boji o trofej podlehl 1:2 Kuřimi. „Pro mě bylo překvapením, že semifinále nezvládly Ratíškovice, které hostí finále. Je ale vidět, že Svratka má svou kvalitu, taky jsme s ní prohráli. Těšíme se a hodláme jí oplatit porážku,“ dodal bojovně Boušek.