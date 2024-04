Olympii v důležitém duelu přestala fungovat ofenzivní síla, která v předchozích dvou utkáních vstřelila sedm gólů. Proti Spartě se domácí neprosadili ani jednou. „Bylo to vyrovnané utkání. Věděli jsme, že nás nečeká lehký zápas a že na hřišti musíme nechat vše, co se týče nasazení, bojovnosti a důrazu. To se povedlo, ale chybělo nám i trochu štěstí, myslím, že jsme snad dvakrát nastřelili břevno,“ podotkl ráječkovský obránce Marek Maňousek.

Spartě vyšla předzápasová příprava. Přesně totiž věděla, kde jí od Olympie hrozí největší nebezpečí a dokázala ho eliminovat. „Viděl jsem dva zápasy Ráječka a bylo jasné, že má velmi silná křídla. Naši krajní obránci ale splnili úkol a uhlídali křídelní hráče soupeře. Střed pak zase velmi dobře odbránili stopeři, což bylo taky důležité,“ vysvětlil Štourač.

Jediný gól zápasu diváci viděli už ve dvanácté minutě. Postarala se o něj největší útočná hrozba hostů, Jindřich Stehlík se patnáctou brankou v sezoně dotáhl na čelo kanonýrů nejvyšší krajské soutěže. „Sparta využila naši chybu v obraně a dostala se do vedení, my jsme i přes územní převahu své největší šance neproměnili. Zápasu by nejvíc slušela remíza, ale vyhrál šťastnější tým,“ nabídl svůj pohled kapitán Olympie Jakub Sedlák.

Neradostná bilance, Start je doma druhý nejhorší. Proč musí nasazovat mladíky?

Domácí sice téměř po celé utkání drželi míč častěji na kopačkách, Sparta ale z brejkových situací také hrozila. Především však předvedla bezchybnou defenzivní práci, které vedla ke třem bodům. „Jsme velmi spokojení s výsledkem a ještě více s předvedenou hrou. Ještě jsme nastřelili břevno, ve druhé půlce jsme měli tři stoprocentní šance, při kterých se vyznamenal gólman domácích. I proto to bylo až do konce trochu napínavé,“ rekapituloval sparťanský lodivod.

Oba celky si tak opět prohodily pozice a mohou se těšit na víkendová derby. Čtvrté Ráječko míří na hřiště Boskovic, třetí Sparta doma přivítá Moravskou Slavii. „Třetího místa jsme si po podzimu vážili, nyní jsme o něj na chvilku přišli. Věřím, že teď už zůstaneme na bedně a budeme se dívat na dva týmy před námi, co budou předvádět,“ doplnil Štourač.