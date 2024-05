Kontroverzní situace už má své vyústění. Fotbalové Ráječko se dozvědělo ortel po nedohraném utkání 29. kola krajského přeboru v Rajhradicích. V zápase, který poznamenalo vážné zranění Davida Bartoše, se Olympia rozhodla nepokračovat a disciplinární komise Jihomoravského krajského fotbalového svazu jí za to vyměřila trest. Celek z Blanenska kontumačně prohrál 0:3, navíc musí zaplatit pokutu. „S kontumací jsme počítali, udělená pokuta nás mrzí,“ nastínil ráječkovský sportovní manažer Marek Bláha.

Z utkání vloženého 29. kola se stihlo odehrát jen pár minut, následně si Bartoš přivodil vážnou zlomeninu nohy, na rajhradické hřiště pro něj musela přijet sanitka.

Nehrálo se téměř hodinu, oba kluby se následně měly dohodnout, jestli hodlají v zápase pokračovat. Zatímco Ráječko tuto variantu jasně zamítlo, domácí celek chtěl utkání dohrát. Vše se nakonec vyřešilo tím, že hostující hráči po naložení Bartoše do sanitky odešli do kabin. „S některými našimi kluky to otřáslo, chvílemi byli skoro na omdlení. Jsem vděčný, že mužstvo ukázalo charakter,“ řekl tehdy Bláha.

Disciplinární komise však s počínáním klubu z Blanenska neměla slitování. Tři body připsala domácím, navíc Ráječko musí i platit. „Jsme z toho všeho trochu v zklamaní. David je po operaci, čeká jej rok bez fotbalu. Doufali jsme, že disciplinární komise projeví trochu lidskosti a vše vyřeší jinak,“ podotkl ráječkovský funkcionář.

A doplnil, že Olympii zamrzela především udělená pokuta: „Od začátku nám bylo zřejmé, že Rajhradice kontumačně zvítězí, s tím žádný problém nemáme. Jsou jasně dané řády, odešli jsme ze hřiště, takže není o čem diskutovat. Jinak by si každý mohl dělat, co by se mu zachtělo. Doufali jsme ale, že se vše obejde bez peněžního trestu, rozsudek disciplinární komise nás trochu mrzí.“