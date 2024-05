Po několika utkáních s papírově jednoduššími soupeři mělo jít o výrazně těžší test. A Ráječko opravdu kuřimské fotbalisty pořádně potrápilo. Před více než čtyřmi stovkami diváků sahalo po remíze až do závěrečných minut, celek z Brněnska však zvládl i další zkoušku. Na hřišti Olympie zvítězil 3:1 a nadále si udržuje pětibodový náskok před druhými Boskovicemi. „Musím říct, že to byl zápas, který nás opravdu prověřil,“ uznal hostující kouč Svatopluk Habanec.

Kuřimští fotbalisté (v modrém) zvítězili i na hřišti Ráječka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jakub Tručka

Do Ráječka opět dorazila nadstandardní divácká návštěva a mohla si užívat velmi kvalitní podívanou. Utkaly se totiž dva přední celky nejvyšší krajské soutěže. „Diváci viděli zápas na velice vysoké úrovni, musím pochválit i domácí tým. Hraje zajímavým způsobem v netradičním rozestavení a hodně nás potrápil. Minimálně šedesát minut nám byl velice zdatným soupeřem,“ uznal Habanec.

Jeho svěřenci vstoupili do utkání výborně a už od třetí minuty díky trefě Petra Musila vedli. Jenže domácí o dvanáct minut později zásluhou Jana Holíka srovnali. „Zápas proti vedoucímu celku tabulky jsme nezačali dobře a rychle jsme prohrávali. Pak se ale hra i skóre srovnaly a více než čtyři sta diváků sledovalo kvalitní fotbal. Klíčové bylo, že se Kuřim ještě do poločasu ujala vedení,“ rekapituloval ráječkovský trenér Jiří Škaroupka.

Důležitou trefu hostů si připsal ve 27. minutě Lukáš Šťastný, definitivní rozuzlení však přinesl až závěr. Do té doby se oba celky dostaly do větších šancí, jenže je neproměnily. „Na obou stranách hrálo hodně rychlostních typů, nechyběla snaha o fotbalovost. Když jsme se chystali na utkání, tak jsme si říkali, že křídla soupeře budou nebezpečná, což se potvrdilo. Na vyložené šance to podle mě bylo 6:3 pro nás, takž utkání mohlo být gólově ještě trochu bohatší,“ podotkl Habanec.

Klid Kuřimi dodala až 82. minuta. V ní se prosadil Petr Svoboda a o vítězi kvalitního duelu bylo rozhodnuto. „Hosté si po zásluze odvezli tři body,“ prohlásil Škaroupka.

Ráječku tak po víkendu patří pátá příčka, v příštím kole zamíří do Bystrce. Kuřim čeká domácí střetnutí s Moravskou Slavií, ve kterém opět bude potvrzovat roli jasného favorita. „Je to přesně jeden z těch zápasů, kdy se musí vyhrát. Jasným úkolem trenéra je pak zajistit, aby nikdo nic nepodcenil. Krásu a jakousi výchovu hráčů už nyní v zápasech nepotřebuji vidět, musíme se zaměřit primárně na výsledek,“ předeslal kuřimský lodivod.

Kuřim své sobotní utkání zahájí ve čtvrt na jedenáct dopoledne, vpodvečer pak utne svůj zrak do Boskovic, kde se odehraje šlágr mezi domácím celkem a třetí Spartou Brno. „Pokud vyhrajeme, tak nám následně může pomoct i odpolední zápas,“ naznačil Habanec, že bude přát brněnskému celku.