Do víkendu zatím Kuřim v aktuální fotbalové sezoně krajského přeboru nenašla přemožitele, často si navíc její soupeři ze zápasů odnášeli jednoznačný debakl. V sobotu však narazila na kata suverénních lídrů tabulky. Ráječko na hřišti jasného favorita zvítězilo 1:0, a dalo tak vzpomenout na jarní skalp líšeňského béčka, které do prohry s celkem z Blanenska neztratilo před vlastními příznivci ani bod.

Fotbalisté Ráječka (v zeleném) vyhráli tři z posledních čtyř utkání. | Foto: Nikol Škvareninová

Deset kol. Tak dlouho trvala kuřimská neporazitelnost, klub z Brněnska navíc v úctyhodné sérii jen jednou remizoval, zbytek duelů ovládl. V sobotu ale Ráječko vyloupilo dosud suverénního lídra. „Před zápasem jsme si říkali, že bychom chtěli být první tým, který Kuřim porazí, navíc na jejím hřišti. Bylo na nás vidět, že chceme vítězství urvat za každou cenu a po závěrečném hvizdu jsme byli odměnění,“ radoval se pro klubový web ráječský gólman David Juran.

Svěřenci kouče Jiřího Hušky tak navázali na jarní šok, kdy podobným způsobem zvítězili na hřišti líšeňské rezervy, která nakonec jasně ovládla minulý ročník krajského přeboru.

Pro Ráječko je sobotní výhra o to cennější, že je premiérovým venkovním vítězstvím v sezoně. „Pochvalu a ocenění si zaslouží celý tým, jelikož jsme si opravdu sáhli na dno a většina kluků končila zápas totálně vyčerpaná. Začátek utkání byl od nás sice pasivní a málo odvážný, přesto jsme si do poločasu vytvořili dvě šance a z jedné jsme nastřelili tyčku. Kuřim měla územní převahu, víc držela míč, ale po změně stran si žádnou stoprocentní příležitost nevypracovala, naopak my jsme využili rychlý brejk,“ hodnotil Huška.

Rozhodnutí přinesla až závěrečná čtvrthodina, v devětasedmdesáté minutě Michal Zouhar přesně zakončil rychlou akci hostů a Kuřim už na jeho trefu nedokázala reagovat. „Kuřim po celé utkání držela míč na svých kopačkách, ale v defenzivě jsme si počínali kompaktně a zodpovědně. Vyčkávali jsme na soupeře a z brejků se jej snažili ohrožovat, nakonec jsme vítěznou branku vstřelili díky parádní trefě Zouhyho,“ podotkl Juran.

Ráječko tak navázalo na aktuální dobrou formu, z posledních čtyř utkání zvítězilo hned třikrát a po nepovedeném úvodu sezony se škrábe tabulkou vzhůru – po jedenáctém kole je jedenácté. „V dalším zápase nás čeká doma Bystrc a je potřeba zopakovat podobný výkon a přístup jako v Kuřimi. Pak můžeme být zase úspěšní,“ doplnil Huška.