V neděli Ráječko sehrálo generálku na jarní část sezony s Vilémovicemi. Proti účastníkovi A skupiny I. A třídy už po půli prohrávalo, nakonec padlo 1:3, čímž jen podtrhlo nepříliš povedené přípravné období. „Popsal bych to jako střídavě oblačno. Některé zápasy byly dobré, třeba duely s Vrchovinou nebo Bystřicí se nám výkonnostně povedly. Jiná utkání ale jsou totálně mimo moje představy, jak bychom se na hřišti chtěli prezentovat,“ zhodnotil Huška.

Do jarních bojů tak Ráječko vyrazí ze čtrnácté pozice, na sestup má náskok pouhých čtyř bodů. Jasným cílem je co nejdříve opustit spodek tabulky. „Kádru věřím, protože kromě odchodu Dominika Bokůvky je tým pohromadě rok a půl, co Ráječko trénuju. A dřív jsme výkony měli dobré,“ podotkl stratég.

Důležitý úvod

K poklidné záchraně by měly pomoct i nové tváře. Z třetiligových Rosic přichází na výpomoc David Juran, z Veverské Bítýšky pak Filip Michna. V případě potřeby je připravený naskočit i sám trenér Huška. „Pořád ještě hledáme a řešíme, ale není úplně jednoduché někoho získat. Nechci si ale stěžovat, protože když mluvím s trenéry okolo, tak vím, že to mají podobně,“ popsal ráječský lodivod.

Ten nemohl být spokojený se zimní přípravou hned z několika důvodů. Kromě některých špatných výkonů v utkáních tým trápila zranění i špatná docházka na trénincích. Přitom Ráječko čekají v prvních jarních kolech veledůležité zápasy. „Úvod nám hned nastaví zrcadlo, jak na tom doopravdy jsme. Začínáme s Ivančicemi, které jsou dva body pod námi, pak se utkáme s Lednicí, která je v tabulce kousek nad námi. Potřebujeme ty duely zvládnout, abychom se odpoutali od spodku,“ burcoval Huška.

Na podzim Olympii soužila kombinace horšího útoku a propustné defenzivy. Ke zlepšení by podle kouče měl vést především odlišný přístup. „Ani jsme se speciálně na nějaké herní prvky nezaměřovali, spíš jsem řešil s klukama přístup k zápasů, co se týče nasazení, bojovnosti a důrazu. To jsou naše největší nedostatky,“ tušil Huška.

Kunštát přivedl vytouženou posilu. Po remíze s divizním soupeřem vyhlíží Líšeň B

Hvězdná nebyla především domácí bilance, na vlastním trávníku totiž mladý tým v osmi utkáních nasbíral jen sedm bodů. A ani na venkovních hřištích Ráječko neexcelovalo. „Neviděl bych nějaký větší problém, zásadní zatím jen je, že se nevykrystalizovali jeden nebo dva lídři, kteří by mužstvo dokázali strhnout a nabalit na sebe výkony dalších kluků. Pomohli by i v té otázce přístupu, nasazení a soubojového chování, což máme zatím špatné a nedaří se nám to zlepšit,“ zopakoval trenér.

Variantou by pak byla i výpomoc hráčů z ráječské rezervy, která po podzimu vede A skupinu I. B třídy, navíc je nejlépe skórujícím celkem v soutěži. „Za mě to není možné. Důvod je jediný, z béčka s námi chodí trénovat jen Tomáš Hübner a Rostislav Nyčyporčuk, u ostatních hráčů nevím, kde jsou,“ dodal Huška.