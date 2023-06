Jenže pak celku z Blanenska došel dech a od 10. května přidal do tabulky už jen jediný bod. „Doplatili jsme na úzký kádr. Měli jsme po sobě asi pět týdnů, kdy jsme hráli ve středu i v sobotu, a prakticky všechny zápasy jsme odmakali jen ve třinácti lidech. V závěru už pak kluci totálně odešli fyzicky, snaha jim upřít nelze, ale už neměli síly,“ uvědomuje si Huška.

Malá šířka kádru však nebyla jediným ráječským problémem, oproti minulému ročníku dala Olympia o 26 gólů méně a trápila se především doma, kde zvítězila jen pětkrát. „Užší kádr byl jednou z příčin špatné sezony, dalším důvodem byl nepovedený podzim, kdy jsme špatně bránili a dostávali hrozně moc gólů. Závěrečné prohry byly trochu zapříčiněné tím, že jsme už pár kol před koncem měli jistou záchranu, tak jsem zkoušel i kluky, kteří nedostávali tolik prostoru,“ vysvětluje trenér.

Cíl pro léto je tak jasný – rozšířit kádr o několik jmen, která by Ráječko opět vytáhla do první poloviny tabulky. „Rozhodně chceme kádr doplnit. Některé kluky přesuneme z dorostu, plus hledáme hráče z okolí. Bavíme se s Blanskem a dalšími týmy z vyšších soutěží o možných posilách. A chtěl bych i přejít na systém se třemi stopery, uvidíme, jak nám to bude fungovat,“ předesílá Huška.

Těžit by Olympia mohla i z nedávno potvrzené spolupráce s třetiligovým Blanskem, která by měla spočívat především v možném vzájemném uvolňování hráčů. „Věřím, že by k nám někteří kluci z Blanska mohli přijít. Jediná nevýhoda toho je, že se to bude řešit až v průběhu léta, tím pádem nové hráče nebudu mít na začátek přípravy,“ mrzí ráječského lodivoda.

Ten už s dalšími členy realizačního kádru přesně rozplánoval letní přípravu, která letos bude značně kratší, než je obvyklé. „Začínáme 11. července a už za necelý měsíc hrajeme první kolo poháru, takže je tam prakticky jen pár týdnů na přípravu,“ dodává Huška.

Do nového ročníku ráječští fotbalisté vlétnou zápasem na hřišti Ratíškovic, úvodní kolo je naplánované na víkend 12. a 13. srpna. Domácí premiéru si celek z Blanenska odbude o týden později, kdy přivítá Krumvíř, následně opět před svými fanoušky vyzve Moravskou Slavii.