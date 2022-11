Jeho protějšek s touto změnou však příliš srozuměný nebyl. „Beru utkání hodně specificky, protože se hrálo na umělém trávníku a navíc hřiště bylo rozměrově daleko menší, než je normální. Pro mě je to pak vždy trochu jiný sport. Domácí měli tři prohry v řadě, chtěli něco změnit a chytnout se. Nechci se na to vymlouvat, ale na klasické trávě se normálně hrát mohlo,“ nastínil svůj pohled kunštátský trenér Vladan Horák.

PODÍVEJTE SE: Kometa je dál na vítězné vlně. Motor doma zdolala s čistým štítem

Začátek utkání měli lepší jeho svěřenci. Hned po pár vteřinách napálili tyč, vypracovali si další velkou šanci. Jenže do vedení šla v 9. minutě po přímé akci z kraje hřiště a následném centru Sparta. „Věděli jsme, že přes Tomáše Prokeše, který je výborný stoper, se prostředkem budeme dostávat jen těžko, tak jsme chtěli hrát po stranách. Pomohlo nám i menší hřiště, fungovalo to,“ liboval si Štourač.

Taktika domácím vyšla na jedničku, Kunštát na krajích hřiště trestuhodně nestíhal a Sparta toho stoprocentně využívala. Po poločase vedla 5:0. „Udělali jsme velké chyby v obraně a hlavně jsme strašně propadali na krajích hřiště. Přitom celý podzim byla naše velká zbraň, že jsme tam byli hodně neprůchozí. V pátek jsme ale při bránění vyhořeli,“ tušil Horák.

Hostujícímu mužstvu se navíc v první půli vůbec nelíbil nastavený metr sudího Romana Kučery, protesty vyvrcholily po páté brance Sparty, které podle Kunštátských předcházel útočný faul. Žlutou kartu následně obdržel i sám Horák. „Nemá smysl něco svádět na rozhodčí, protože na tomto malém hřišti bylo hodně osobních soubojů, takže to měli těžké. Jediné, co jsem jim vyčítal, byl pátý gól Sparty, kdy za mě útočící hráč evidentně přistrčil našeho obránce,“ nastínil kouč.

Zbrojovka získala před Libercem sebevědomí, v obraně však musí být bezpečnější

Pokud si někdo myslel, že si kanonýři vyčerpali svůj střelecký prach už v první půli, tak se šeredně mýlil. Jen v rozmezí 50. až 53. minuty padly další tři góly, nakonec se skóre bláznivého zápasu zastavilo na výsledku 7:3. „Co si budeme povídat, mohli jsme po pěti minutách utkání prohrávat 0:2 a byl by to úplně jiný zápas. Pak jsme byli hodně produktivní, proměnili jsme vlastně všechny šance, které jsme měli. Bylo to hodně soubojové, ale my jsme správně bojovali. Minule nám potřebná agresivita chyběla, ale nyní to bylo jiné,“ byl spokojený domácí lodivod.

Pro Spartu je vzhledem k našlapané tabulce krajského přeboru výhra nesmírně cenná, přeskočila hned několik konkurentů. „Máme mladý mančaft a jak jsme třikrát prohráli, tak už na něm byla taková deka. Nyní jsme spokojení, pomohli jsme si v tabulce, navíc získali sebevědomí před derby v Bosonohách. Letos je to tak, že v krajském přeboru dvakrát vyhrajete a jste najednou nahoře, dvakrát prohrajete a už vám dýchá spodek tabulky na záda,“ dodal Štourač.

Naopak Kunštát má o čem přemýšlet. V nováčkovské sezoně je sice stále na skvělém třetím místě, po sedmi zápasech bez porážky schytal ale v pátek tvrdý direkt. V příštím kole ho navíc čeká lídr tabulky – líšeňské béčko. „Bavili jsme se o tom, že ani jeden dva góly na tomto hřišti nic neznamenají. Mohlo to vypadat úplně jinak, ale přesně v tomhle byl hlavní rozdíl, domácí naše chyby výborně potrestali a my své šance neproměnili. I přes vysokou porážku jsem rád, že jsme aspoň vyhráli druhý poločas, od toho se musíme nyní odrazit,“ zůstal pozitivní Horák.

Sparta Brno - Kunštát 7:3

Poločas: 5:0.

Branky: 9. a 84. Stehlík, 30. Pojsl, 36. Košut, 38. Urban, 40. Broskva, 51. Kovalov - 50. Gracias, 53. Sehnal (pen.), 87. Novotný.

Rozhodčí: Kučera - Burgr, Stejskal.

Žluté karty: 45. Pojsl, 86. Kříž - 68. Prokeš.

Diváci: 80.

Sparta Brno: Bílý - Skočovský, Krejčí, Broskva, Pojsl, Krejčíř, Košut, Janderka, Kovalov, Urban, Stehlík.

Kunštát: Loukota - Bezděk, Sehnal, R. Zeman, Hanák, Bělehrádek, A. Zeman, Štencl, Gracias, Macko, Prokeš.