Ani Ráječko nepodalo v úvodu utkání dobrý výkon, přesto se zásluhou Patrika Lidmily dostalo ve 36. minutě do vedení. „První poločas byl z naší strany ospalý. Hráči byli pomalí, do osobních soubojů chodili pozdě a nedůrazně. I přesto jsme vstřelili vedoucí branku,“ pravil hostující kouč Jiří Huška.

Domácí stihli vyrovnat v nastaveném čase prvního dějství, autorem branky byl Lukáš Kočiš. „Nedohráli jsme těsně před poločasem standardku, která vůbec neměla být. Kdybychom lépe komunikovali, byl by odkop. Místo toho jsme si rohovým kopem zadělali na zbytečný problém,“ přiblížil okolnosti inkasované branky lodivod Ráječka.

I přes vyrovnávací branku nepanovala v ratíškovickém táboře s první půlí spokojenost. „V kabině to bylo trošku ostré, ale právem. Takhle se k hodovému zápasu nepřistupuje. V prvním poločase jsme nepodali adekvátní výkon, soupeř byl lepší. Úvod jsme prospali a chybělo nám větší nasazení, ovlivnilo to celé utkání,“ neskrýval domácí záložník Petr Zemánek mladší.

Po změně stran však opět dominovalo Ráječko, které poslal v 65. minutě podruhé v utkání do vedení střídající Michal Pokorný. „Do druhé půlky jsme vstoupili dobře. Povedla se nám i střídání, která hru rychlostně oživila. Vstřelili jsme gól na 2:1, ale pak jsme přišli o vyloučeného hráče. Z mého pohledu náš hráč nešel do souboje šlapákem, ale rozhodčí to tak údajně viděl. Nemohli jsme dohrát zápas naší aktivní hrou, museli jsme se stáhnout,“ přiznal Huška.

Vyloučený hráč byl Lukáš Žáček, jenž viděl v 75. minutě za faul u postranní čáry druhou žlutou kartu a musel předčasně do kabin. „Sedmdesát minut jsem nebyl absolutně s výkonem spokojen, zasloužili jsme si prohrávat. Vyloučení nám hodně pomohlo. Kluci naráz ukazovali, že umí hrát fotbal a bojovat. Zaslouženě jsme vyrovnali, ale to neomlouvá velmi špatných sedmdesát minut,“ krčil rameny domácí stratég.

Vyrovnání zařídil jedenáct minut před koncem Zemánek, jenž si našel po standardní situaci míč na vzdálenější tyči a poslal jej do protipohybu bezmocného brankáře – 2:2. „Vzhledem k postavám hráčů Ratíškovic chápu, že často sázejí na standardky. Jakmile rozehrávají z jakéhokoli místa na útočné polovině, všechno hrnou do vápna. Naši hráči mají naopak s bráněním standardek problémy,“ netajil Huška.

Přestože diváci viděli ve zbývající desetiminutovce na obou stranách po jedné vyložené šanci, dalšího gólu se již nedočkali. „Remíza je zasloužená. Po cestě sem bych ji nebral, ale po zápase ji beru,“ dodal hostující trenér.

FK Baník Ratíškovice – SC Olympia Ráječko 2:2 (1:1)

Branky: 45+1. Kočiš, 79. Zemánek – 36. Lidmila, 65. M. Pokorný.

Rozhodčí: Bodeček – Ryba, Daniel.

ŽK: 27. Kordula – 45. a 75. Žáček, 90. Zouhar.

ČK: 75. Žáček.

Diváci: 150.

FK Baník Ratíškovice: Měchura – Skřivánek, Kočiš, Imrich, Kordula (65. Bábíček), Dobeš, Knotek, Zemánek, Ševčík, Marcián (65. Venclík), Antoš.

SC Olympia Ráječko: Záleský – Maňoušek, Štěpánek (57. J. Pokorný), Zouhar, Borůvka, Lidmila, Tenora (79. Sedlák), Chyla (57. M. Pokorný), Žáček, Bartoš (84. Štafa), Souček.