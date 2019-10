Boskovice – Výtečnou formu potvrdili v předposledním utkání podzimní části krajského přeboru fotbalisté Boskovic. Na domácím umělém trávníku rozstříleli Svratku Brno 7:1.

Sedmé vítězství v řadě zaznamenali fotbalisté Boskovic (červené dresy) v krajském přeboru, když porazili Svratku Brno vysoko 7:1. Foto: Luboš Slezák | Foto: Deník / Redakce

Destrukci mladého soupeře z Brna domácí zahájili od prvních vteřin. První nebezpečný centr brankář Miroslav Lošťák ještě odvrátil, ale ve čtvrté minutě už lovil míč ze své sítě. Utěšenou kombinaci přesně zakončil Jan Stara. V následujících dvaceti minutách sice domácí své šance zahazovali, nebo kazili „milimetrovými“ ofsajdy, ale do přestávky šli s uklidňujícím stavem 3:0. „Hráli jsme dobře, soupeře jsme naší nátlakovou hrou nepouštěli do šancí. Plnili jsme všechno, co jsme si řekli. Za rozhodnutého stavu jsme z toho trošku slevili a Svratka si nějaké příležitosti vytvořila. Přeju jí to. Má mladé mužstvo, je vidět, že se tam s mládeží pracuje dobře. Určitě půjdou postupně nahoru,“ zestručnil hodnocení zápasu hrající trenér Jan Havlíček.