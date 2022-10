Kunštát v nové sezoně

7 zápasů, 3 výhry, 2 remízy, 2 prohry.

Skóre: 17:11.

5. místo v tabulce.

Nebyly to přitom žádné náhodné výhry. Ve všech třech případech zvítězili Kunštátští o tři branky a mají druhý největší počet vstřelených gólů v soutěži. „Určitě chceme hrát útočně. Vidíme, že každý tým má nějakou svou herní tvář a svůj styl, kterým se prezentuje. My se prezentujeme tím, že máme velmi dobrou přechodovou fázi a i naše góly v posledních dvou utkáních vznikly z toho, že jsme dobře zvládli přechod do útoku po zisku míče. Pak už je to jen o výborném vyřešení finální fáze,“ popisuje trenér.

Přece jen je zde však něco, co nováčka trápí. Doma si sice ze soupeřů dělá dobrý den, na venkovních hřištích je to však jiná pohádka, ve třech zápasech zapsal jediný bod. „Myslím si, že herně jsme ani ty venkovní zápasy nezvládli vůbec špatně. Vybrali jsme si ale nováčkovskou daň, v některých utkáních jsme nezvládli klíčové momenty. Musíme zlepšit proměňování šancí na hřištích soupeřů, nejsme tak efektivní jako v domácím prostředí,“ tuší Horák.

Pomoci k vylepšení bilance má i hvězdná posila, kterou Kunštát v posledních dnech přestupového období získal – na hostování ze Znojma přivedl Tomáše Prokeše, který ještě v minulé sezoně dělal v třetiligovém klubu kapitána. „Tom je pro nás velmi zajímavá posila. Jeho příchod je další krok k tomu, abychom se pohybovali v klidném středu tabulky. Velmi dobře jsme se v soutěži rozkoukali, máme jí co dát. Hodláme na podzim nahrát co nejvíc bodů, ať pak máme už klid. A zatím se nám to velmi daří,“ libuje si kunštátský lodivod.

Tomáš Prokeš

30 let.

Mateřský klub: Znojmo.

47 zápasů v MSFL.

Třicetiletý levák se hned v premiéře uvedl skvěle, proti Ratíškovicím si připsal i gól. Rozšíření sestavy je navíc vhodné i v tom, že krajský přebor má na středu naplánované vložené sváteční kolo, na týmy tak čeká neobvyklý zápřah. „Zápasy teď jdou ve strašně rychlém sledu. Jsme rádi, že jsme anglický týden odstartovali výhrou proti Ratíškovicím, teď už směřujeme pozornost na Ivančice. O víkendu nás čeká derby v Ráječku, ale na něj se budeme soustředit až po středečním utkání,“ podotýká Horák.

K dalším bodům by Kunštátu mohl pomoct i los. V následujících třech kolech se totiž utká se třemi nejhoršími celky dosavadní tabulky. Po utkání s Ivančicemi a derby na hřišti Ráječka přivítá v neděli 9. října Bosonohy. „Byl bych v tom hodně opatrný, i upozorňuju hráče, že tabulka nemusí být úplně vypovídající, protože ta soutěž je strašně vyrovnaná,“ uvědomuje si kouč.