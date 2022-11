Nováčkovská bázeň? Ale kdeže, Kunštát z třetí pozice myslí na historický úspěch

Když klub postoupí do vyšší soutěže, má většinou bázlivé myšlenky, aby jeho anabáze mezi velkými kluky neskončila rychlým sešupem zpět. Fotbalisté Kunštátu ale takové představy rázně zapudily. Po výborném podzimu drží v krajském přeboru třetí příčku a do druhé poloviny ročníku by tak mohly být jedním z největších konkurentů vedoucí líšeňské rezervy.

Fotbalisté Kunštátu (ve vínovém) na závěr podzimu remizovali v Lednici 1:1. | Foto: Deník/VLP Externista

Pokud se na něco nováček mohl spolehnout, byla to obrana. Dlouho ji měl nejlepší, bilanci mu zkazil až kolaps proti brněnské Spartě, kde Kunštát vyfasoval sedmičku. A když už defenziva něco nezvládla, zachránil ji často gólman a kapitán Ivo Loukota. „Podržel nás. I v posledním utkání v Lednici, kdy za stavu 1:1 v devadesáté minutě chytil penaltu. Tam jde bod za ním," tuší kunštátský lodivod Vladan Horák. Ten však svým svěřencům nevštěpuje žádnou defenzivní taktiku, vždyť Kunštát má po podzimu druhý nejlepší útok s průměrem víc jak dvě vstřelené branky na zápas. Vyvážený styl celku z Blanenska viditelně vyhovuje. „Hodnotíme podzim jako určitě úspěšný. Před začátkem soutěže jsme jako nováček takhle vysoko nepomýšleli, ale jsme za to obrovsky rádi," těší Horáka. Ještě je tu však jeden element úspěšné první půlky sezony Kunštátu. Doma totiž neprohrál, z osmi utkání ovládl hned šest. „Že se nám celkově dařilo, vycházelo právě z výborné bilance domácích utkání, což jsme si před sezonou přáli. A podařilo se nám to," podotýká kouč. Blansko vyhrálo i bez kouče. V zápase o šest bodů ho trénoval i lodivod Kunštátu Určitě však nikdo v Kunštátu nechce usnout na vavřínech. Moc dobře totiž tuší, že například až třinácté Ratíškovice na ně ztrácí jen deset bodů. „Když už je soutěž takhle rozehraná, tak jsme si to průběžně vyhodnocovali, a v poslední třetině podzimu se tabulka krajského přeboru strašně bodově srovnala. Takže když se nám nepovedou dvě tři kola, tak se klidně můžeme někam propadnout," uvědomuje si Horák. Jedním dechem však dodává, že díky nabitému sebevědomí takhle nováček přemýšlet nebude. „Uvědomujeme si, že kádr máme kvalitní. Když už jsme po půlce sezony na tom takhle, tak určitě budeme chtít zabojovat o co nejlepší umístění a třeba i nějaký historický klubový úspěch," vysnil si kunštátský stratég. V zimní pauze se tak velké změny v hráčském složení Kunštátu čekat nedají, hlavní prioritou bude udržet kádr pohromadě. I se zkušeným Tomášem Prokešem, který v klubu ze Znojma hostuje jen do zimy. „Mužstvo je velice vyvážené, chceme, aby všichni hráči zůstali. A to se týká i Prokeše. Zatím jsme ještě se Znojmem nejednali, ale měli bychom zájem, aby u nás pokračoval," potvrzuje Horák.

