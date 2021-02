K poslednímu utkání nastoupili jeho svěřenci 3. října na hřišti Bystrce. Od té doby si všichni společně nezatrénovali. „Kluci si šli naposledy zakopat, když se mohlo trénovat ve skupinkách po šesti. Jiné tréninky neměly v takovém počtu smysl,“ popsal Havlíček, který na podzim coby střídající hráč naskočil do čtyř z devíti soutěžních utkání.

S hráči je i v době přerušení soutěží a tréninků v kontaktu. „Máme skupinu na sociálních sítích, kde si píšeme. Kabina mi ale strašně chybí. Celý život jsem zvyklý sportovat a být součást kolektivu. Věnovat se fotbalu i dalším sportům. Všem nám to teď moc schází,“ posteskl si zkušený hráč i lodivod.

Dlouhou pauzu si krátí drobným tréninkem v domácím prostředí. „Jen zlehka jezdím na rotopedu, jinak to přenechávám mladším. Když si ke šlapání člověk pustí fotbal, ani mu nepřijde, že něco dělá,“ řekl s úsměvem.

Návrat na hřiště podle něj bude pro všechny po téměř pětiměsíční pauze náročný. „Kluci po individuálním tréninku psali, že mají různé bolístky. Po takové době je to vždycky náročné. Ti, co od října neměli pravidelný pohyb, to budou mít o to těžší,“ sdělil boskovický stratég.

POSILY NEJSOU POTŘEBA

V zimní pauze nemusel pokukovat po hráčských posilách. „Máme kvalitní mužstvo, takže budeme dál pracovat s tím, co máme. Přivést nikoho neplánujeme. Naopak chceme víc zapojovat kluky z dorostu,“ vysvětlil Havlíček.

V prvním jarním utkání mají Boskovice 27. února na domácím hřišti přivítat brněnskou Svratku. „Byl bych moc rád, kdyby se v daném termínu skutečně hrálo, ale myslím, že k tomu nedojde,“ neskrýval skepsi.

Před startem soutěže by rád absolvoval alespoň čtyři týdny týmové přípravy. „Všichni budou natěšení a většina týmů maká podle individuálních plánů, takže čtyři týdny budou stačit. I kdyby nás do zápasů hodili po hlavě, nikdo to nebude řešit. Klukům fotbal chybí a budou rádi, že si zahrají,“ pravil Havlíček.

Věří, že natěšenost hráčů co do kvality vyváží několikaměsíční absenci společného tréninku. „Jde spíš o to, jestli se soutěž vůbec spustí nebo kolik kol stihneme odehrát, než se případně zase přeruší,“ uvažoval boskovický kouč.

V případě zahájení krajského přeboru chce vylepšit desáté místo z podzimní části sezony. „Z desátého místa jsem hodně zklamaný. Chceme se jednoznačně pohybovat v horní polovině tabulky, takže máme co napravovat,“ dodal.