Boskovice v této sezoně

umístění v tabulce: 3.

počet zápasů: 15

počet bodů: 32

bilance: 10 výher, 2 remízy, 3 prohry

skóre: 31:15

nejlepší střelec týmu: Jan Novák (11 gólů)

Třetí místo a zisk dvaatřiceti bodů jim ale dává naději do jarních duelů. „Podzim byl z naší strany úspěšný, chtěli jsme před startem sezony, aby náš bodový zisk začínal trojkou, což se povedlo,“ pochvaloval si ofenzivní hráč jihomoravského celku Jan Minx.

Svěřenci kouče Jana Havlíčka ztrácejí na vedoucí Bohunice čtyři body. „Na jaře se chceme na ně co nejvíc dotáhnout a neustále je stíhat. Budeme se snažit, abychom třeba i postoupili," prohlásil Minx, jenž pochází z nedaleké Okrouhlé.

Je ale posun týmu z Blanenska do divize reálný? „Myslím, že určitě. Chceme jít výš, v krajském přeboru už jsme dlouho a Boskovice mají na to, aby hrály vyšší soutěž," sdělil stálý člen základní sestavy.

Boskovičtí přitom v minulém ročníku, který po deseti kolech ukončila koronavirová pandemie, okupovali až desátou pozici. Teď si v tabulce polepšili o sedm míst. „Od té doby jsme se víc sehráli a tvoříme dobré jádro. Před rokem jsme se totiž vrátili já nebo matador Ondra Paděra a naopak z klubu odešla spousta zkušených hráčů jako Tenora nebo Kolář. Potřebovali jsme se sehrát, a to se nám podařilo. Myslím, že hrajeme dobrý fotbal," zmínil Minx.

Ten ve třetím kole krajského přeboru přispěl svým druhým gólem v této sezoně k jediné podzimní porážce Bohunic, Boskovice na domácím hřišti před zraky 210 diváků vyhrály 2:1. „Když jsme viděli sestavu Bohunic, věděli jsme, že v jejich kádru jsou zkušení a výborní hráči. Nakonec jsme vyhráli a myslím, že i zaslouženě, protože jsme bojovali celý zápas. Výhra nad nimi je něco, čeho si vážíme a doufáme, že je porazíme i na jaře," pravil odhodlaně odchovanec boskovického fotbalu.

Havlíčkův tým se v podzimní části krajského přeboru spoléhal především na pevnou defenzivu. Ta obdržela pouze patnáct branek, což je druhé nejnižší číslo v soutěži. Dvanáct jich dostal Tatran Bohunice. „Máme stálou obranu, oba stopeři odehráli plný počet minut a jsou sehraní. Občas střídáme akorát krajní beky, ale co se týče defenzivní stránky, problémy nám dělají pouze standardní situace," podotkl Minx, jenž v pátek kvůli nemoci scházel u posledního podzimního vítězství 3:0 nad Moravskou Slavií Brno.

Jan Minx

narozen: 7. dubna 1998

pozice: podhrotový útočník

současný klub: FC Boskovice

předchozí kluby: FC Zbrojovka Brno, 1. FC Slovácko, FC Viktoria Otrokovice, FK Blansko

bilance v této sezoně krajského přeboru:

počet odehraných zápasů: 14

počet branek: 6

počet žlutých karet: 2

počet červených karet: 0

Třiadvacetiletý fotbalista se do Boskovic vrátil loni v létě, když neuspěl v tehdy druholigovém Blansku. Předtím si vyzkoušel angažmá v mládežnických kategoriích brněnské Zbrojovky, ve Slovácku nebo v Otrokovicích. „Řekl jsem, že pokud se neprosadím v Blansku, tak půjdu pomoct klukům do Boskovic. Měl jsem sice spoustu nabídek do třetí ligy, ale dal jsem slib a teď se snažím, abych hrál co nejlíp a třeba se do ní ještě dostanu," pravil Minx.

A v této sezoně patřil ke stěžejním hráčům boskovického mužstva, ve čtrnácti duelech vstřelil šest gólů. Proti Ivančicím při vítězství 5:1 dokonce zaznamenal z pozice podhrotového útočníka hattrick. „Hodně zápasů jsem odehrál jako levý obránce, proto jsem se moc nedostával do ofenzivních akcí. Myslím ale, že branek jsem měl dát víc, spoustu šancí jsem zahodil nebo je špatně vyřešil. Přesto jsem spokojený," zmínil Minx.

Jeho přednosti však spíš uplatní na polovině soupeřů. „Jsem především ofenzivní hráč, ale zaskakoval jsem v obraně, protože jsme měli na marodce hodně kluků z defenzivy a byl jsem jediný, který měl k bránění nějaký vztah. Kdysi jsem vzadu totiž hrával a nebyla jiná varianta. V posledních zápasech jsem ale už nastupoval na podhrotu," vysvětlil Minx.

A má stále nadějný fotbalista ambici posunout se v kariéře opět výš už po zimní přestávce? „Uvidíme, ničemu bych se nebránil," dodal Minx, jenž na podzim odehrál i čtyři zápasy v malém fotbalu za tým Blanenska. V nich zaznamenal dva góly a stejný počet asistencí.