Starty ve druhé nejvyšší soutěži začal Stříž sbírat v sezoně 2016/2017, od té doby v každém ročníku pravidelně přidával řádnou porci zápasů. V létě se ale rozhodl, že už profesionálního fotbalu bylo dost. „Hlavní důvod návratu do Boskovic bylo moje zdraví, podstoupil jsem operaci kolene a tělo už asi není úplně nachystané na profi fotbal. Už jsem asi ani neměl nějakou další perspektivu, druhá liga přeci jen není soutěž, kterou by se člověk mohl nějak zajistit,“ podotýká levonohý hráč.

Přestože měl Stříž víc nabídek, ihned tušil, že se vrátí do Boskovic, kde svojí kariéru načal a po devíti letech v mládežnických kategoriích se následně vydal do mužstva olomoucké Sigmy. „Po dvanácti letech je v Boskovicích už všechno úplně jinak. Tehdy v klubu byli odlišní lidé, vedení se kompletně obměnilo. Myslím si, že nyní je vše na hodně dobré úrovni, funguje to od mládeže až po chlapy,“ hodnotí.

Stříž byl jednou ze dvou letních posil celku z Blanenska, kde si od něj díky cenným zkušenostem hodně slibují. „Nevím, jestli mě k tomu moje kariéra úplně předurčuje, ale nějakou hlavní roli bych měl mít. Přeci jen jsem získal určité zkušenosti, ale uvidíme, vše ukáže až soutěž,“ předesílá autor třinácti druholigových branek.

Zatím se mu ve staronovém dresu daří ideálně, dokonce atakuje i čelo tabulky střelců krajského přeboru. Výrazně si přilepšil především posledním zápasem, kdy Lednici nasázel hattrick. „První gól jsem dal po střele z dvaceti metrů, při druhé brance jsem šel do souboje se stoperem, po kterém jsem postupoval sám na gólmana. Hattrick jsem završil tím, že jsem jen doklepl míč do prázdné brány,“ rekapituluje Stříž.

K přesným trefám nováčkovi v boskovickém kádru pomohlo i přesunutí na novou pozici, ve druhé lize totiž pravidelně operoval na kraji obrany. „Nastupuju jako ofenzivní záložník, trenér mě vrátil na post, na kterém jsem v mužském fotbale začínal. Popravdě je mi ale asi jedno, kde hraju, jsem takový, že to nějak neřeším. Chci vždy podat co nejlepší výkon a pomoct týmu,“ přesvědčuje.

Vysoká výhra z neděle napravila dojem z předchozích zápasů Boskovic, které se díky skóre posunuly už na třetí příčku tabulky. „Chceme hrát co nejvýš, to je náš hlavní cíl. Uvidíme, jak to půjde, ale myslím, že tým na to má kvalitu, přeci jen se v Boskovicích každý rok bojuje o přední příčky. Hlavní předností je sehranost, kluci už jsou spolu dlouho a zvykli si na sebe. Je poznat, že krajský přebor už nehrají první rok,“ dodává Stříž.