První branku domácího celku ještě vstřelil Matěj Zlatníček, pak už ale za nováčka krajského přeboru pálil jen Štencl. A především první gólová akce stála za to. „Náš střeďák vybojoval balon a dal mi ho na křídlo, odkud jsem šel do vápna. Zasekl jsem na jednu stranu, pak na druhou, obránce projel a střílel jsem na zadní tyč. Byla to taková trošku individuální akce,“ popisuje pětadvacetiletý ofenzivní hráč.

Těsně před koncem první půle tak Štencl poslal svůj tým do vedení 2:1, zbylé dva zářezy si schoval do druhého poločasu. „Můj druhý gól byla parádně sehraná akce po našem autu. Začala na půlce hřiště a nakonec jsem dostal takovou přihrávku, že jsem uklízel míč do prázdné branky. Při posledním gólu jsem pak dostal balon na lajnu, šel jsem s ním do vápna, kde jsem byl faulovaný a z penalty jsem uzavřel skóre,“ nastiňuje.

Díky hattricku se tak posunul mezi dvacítku nejlepších střelců krajského přeboru, kde má Kunštát hned tři hráče. Kromě Štencla se tam řadí i Tomáš Novotný a Tomáš Bělehrádek. „Myslím, že jsme velice dobře sehraní. Já jsem spíš hráč, který podrží balon nebo uteče obraně. A kluci na krajích se vyloženě hodí do brejkových situací, jsou rychlí a funguje nám to. Nejsme moc tým, který by hrál postupný útok, spíš se snažíme chodit rychle nahoru,“ podotýká Štencl.

Ten svými podzimními výkony z loňské sezony zaujal natolik, že si jej vyhlédlo třetiligové Blansko. V jeho dresu strávil půl sezony, pak se dohodl na ukončení spolupráce. „Jsem velice rád, že jsem si to mohl vyzkoušet, kdybych chtěl, tak bych asi i mohl pokračovat. Skončil jsem tam z nějakých svých důvodů, snad se mnou ale byli spokojení,“ rekapituluje kanonýr.

V dresu klubu z okresního města tak za půl roku stihl šestnáct utkání, ve kterých zapsal jeden gól. „Půlroční angažmá hodnotím kladně, ale zjistil jsem, že už nejsem úplně nejmladší a chybí mi ambice hrát třeba první nebo druhou ligu, ani bych na to asi neměl kvalitu. Trénovat pětkrát týdně pro mě vůbec nebylo,“ ohlíží se Štencl.

Návrat domů

Po rozvázání spolupráce s Blanskem pro něj přicházela v úvahu jediná varianta – návrat do Kunštátu, který mezitím postoupil z I. A třídy do krajského přeboru. „Za půlrok se toho tolik nezměnilo, někteří hráči teda ale hodně fotbalově vyrostli. Odcházel jsem s devatenácti vstřelenými góly za podzim, takže v týmu se pak projevily nové tváře. Myslím si, že Kunštátu můj odchod prospěl, kluci se dost zvedli a šanci dostali další talenti. Máme to teď dobře nastavené,“ těší jej.

V týmu, který vede kouč Vladan Horák, je tak Štencl nyní naprosto spokojený. A to až natolik, že ani do budoucna nemá žádné plány na další odchod. „Před nějakými pěti lety jsem to ještě zkoušel v juniorce Zbrojovky, tam to ale taky nedopadlo. Otestoval jsem si toho na mě dost, asi mi to takhle stačí. Měl jsem i nějaké další nabídky, ale momentálně to vůbec neřeším, v Kunštátu asi budu hrát do konce kariéry,“ dodává.